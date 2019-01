Messi: "Vamos a necesitar lo mejor de nosotros y de la gente para levantar la eliminatoria" Analizó lo que va de campeonato liguero. "Está apretado tanto por arriba como por abajo" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 29 de enero de 2019, 08:58 h (CET) El delantero del FC Barcelona Leo Messi ha pedido a la afición azulgrana que acuda el miércoles al Camp Nou, porque van "a necesitar lo mejor" del equipo y de la gente para tratar de dar la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla, después de que los nervionenses se adelantasen en la ida (2-0).



"Vamos a necesitar de lo mejor de nosotros y de lo mejor de la gente para levantar esta eliminatoria. Nosotros también queremos pasar y vamos a pelear por la Copa", señaló al recoger el premio que le acredita como mejor jugador de LaLiga Santander de la temporada 2017-18 en la 71ª Gran Gala del deporte de Mundo Deportivo.



El argentino, que no fue convocado por Ernesto Valverde para el duelo de ida, incidió en la importancia de que sus aficionados les apoyen ante un equipo tan complicado. "Que estén ahí, porque va a ser duro. No es fácil levantar un 2-0, y encima contra el Sevilla, que es un gran equipo, que tiene jugadores muy buenos, delanteros muy rápidos, que sale bien a la contra...", enumeró.



Por otra parte, Messi analizó lo que va de campeonato liguero. "Está apretado tanto por arriba como por abajo, muy poquitos puntos todos. Ganas dos partidos y te metes arriba; pierdes dos y te metes abajo. Nosotros seguiremos en esta dinámica, intentaremos seguir consiguiendo victorias para intentar acercarnos un poquito más al título", finalizó.

