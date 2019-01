Mestalla quiere intimidar al Getafe El Valencia espera aliarse con su afición para pasar a semifinales de Copa ante un visitante que sólo ha perdido en Bernabéu y Metropolitano Redacción Siglo XXI

martes, 29 de enero de 2019, 08:57 h (CET) El Valencia o el Getafe se convertirán este martes (21.30 horas/beIN LaLiga) en el primer semifinalista de la Copa del Rey, un premio para el que parte con ligera ventaja el conjunto madrileño, que partirá con la mínima ventaja lograda en la ida y dispuesto a enfriar a un Mestalla que se prepara para ayudar a los de Marcelino García Toral a lograr una remontada de gran valor anímico.

El tanto de Jorge Molina en los compases finales del trabado choque del Coliseum de la semana pasada obliga a los 'che' a tener que dar su mejor versión para repetir la penúltima ronda del torneo del 'k.o' del año pasado, un objetivo codiciado al que no renuncian ninguno de los dos contendientes, que aparcarán seguramente por un momento LaLiga Santander para quedarse a dos partidos de pelear por un título.



Mestalla se prepara para ser una 'caldera' que dé ese plus a los locales para tener una noche óptima, necesaria más que nunca para tumbar al equipo de José Bordalás, un rival que no deja demasiado margen y que este año se ha mostrado muy sólido como visitante con sólo dos derrotas en la temporada.



Entre ambos reveses hay cinco meses y medio de diferencia y ambos fueron en estadios 'grandes'. Primero, el Getafe cayó en el estreno liguero en el Santiago Bernabéu por 2-0, resultado adverso que repitió este pasado sábado en el Wanda Metropolitano ante el Atlético.



Por el contrario, el Valencia sólo ha perdido una vez en casa, ante el Girona, pero ha empatado en siete ocasiones, un resultado que no le vale ante los 'azulones', que además sólo han encajado más de un gol como visitantes este año en sus dos derrotas, muestra de una faceta en la que se encuentran a gusto. Además, el año pasado ya fue capaz de ganar en la capital del Turia por 1-2.



Con todos estos ingredientes, el partido se presenta con cierta tensión tanto dentro del campo, por lo que hay en juego y la intensidad que le ponen los equipos de Bordalás, como fuera por el cruce de declaraciones entre los dos técnicos en la previa y a la conclusión del duelo de ida.



COQUELIN Y FOULQUIER, BAJAS

El Valencia llega animado a la cita después de encadenar dos victorias ligueras consecutivas, la última ante el Villarreal por un claro 3-0, que le han acercado a los puestos europeos, que cierra precisamente su rival copero, que le aventaja en dos puntos y que está con ganas de mejorar su imagen del fin de semana.



Los de Marcelino García Toral tienen una dura visita al Camp Nou en la siguiente jornada de LaLiga Santander, pero podría no pensar tanto en ella y que el asturiano no haga una gran revolución en su once más habitual porque la Copa es una oportunidad buena para agrandar el palmarés y más en un año tan especial como el del centenario, y ya hace once años de la última final y el séptimo y último trofeo levantado.



La principal baja, además de la de los lesionados Guedes y Kondogbia, será la del francés Coquelin, por motivos personales, por lo que, como ya pasó en el Coliseo, todo hace indicar que Wass será el compañero de Parejo en el medio. El surcoreano Kang-In podría tener una oportunidad en un partido importante donde la necesidad de marcar hace casi imprescindible a la pareja Rodrigo-Santi Mina, aunque el no encajar se antoja aún más vital.



Por su parte, Bordalás, que tiene la baja de Foulquier y que ha recordado en la previa que su rival tiene plantilla para aspirar a todo,, contará seguro con su pareja de centrales titulares formada por Djené y Cabrera, expulsados en el Wanda Metropolitano y que no podrán jugar en el fin de semana, aunque habrá que ver si repite con al uruguayo en el lateral izquierdo para adelantar a Antunes, lo que dejaría hueco para Bruno. Arriba, Ángel, Mata y Jorge Molina pugnan por dos puestos, con el canario el más 'cargado' tras ser titular en los dos últimos choques.



FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VALENCIA: Jaume; Piccini, Paulista, Diakhaby, Lato; Soler, Wass, Parejo, Ferrán; Rodrigo y Santi Mina.



GETAFE: Chichizola; Damián, Djené, Cabrera, Antunes; Portillo, Maksimovic, Cristóforo, Samu Sáiz; Ángel y Jorge Molina.



--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 21.30/beIN LaLiga.

