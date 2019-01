El Rayo sale del descenso en Mendizorrotza y mete en problemas al Celta Los de Abelardo buscaron con insistencia el empate, sobre todo en los últimos minutos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 29 de enero de 2019, 08:55 h (CET) El Rayo Vallecano ha salido este lunes de los puestos de descenso después de derrotar este lunes, con un tanto del delantero Raúl de Tomás, al Deportivo Alavés (0-1) en el último partido de la vigésima primera jornada de LaLiga Santander, un resultado que hace que el RC Celta ocupe el lugar de los madrileños en la zona de quema.



El intercambio de golpes caracterizó una primera mitad pareja, aunque fue el cuadro 'babazorro' el que dispuso de la mejor ocasión cuando ya se asomaba el descanso; una pérdida de Amat la aprovechó Burgui para plantarse ante el portero rayista, pero su disparo se estrelló en el palo corto de la portería de Dimitrievski.



No falló, sin embargo, el equipo de Míchel nada más reanudarse el partido, cuando Raúl de Tomás recogió un rechace tras un primer disparo de Trejo que se fue al poste y logró superar a Pacheco (min.46).



Los de Abelardo buscaron con insistencia el empate, sobre todo en los últimos minutos, pero no les acompañó la fortuna, e incluso Bebé pudo hacer el 0-2 en un remate que el meta del conjunto vitoriano tuvo que mandar a córner. De esta manera, el Alavés sufre su primera derrota de la temporada en casa.



El Rayo alcanza así los 23 puntos y abandona la zona de descenso -en la que se encontraba desde la jornada 6-, y provoca que caiga a ella el Celta (21). Mientras, el conjunto vasco se queda con 32 unidades en la quinta plaza de la clasificación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.