El Athletic puede con el Betis y el Valladolid gana vida a costa del Celta

El Athletic Club superó (1-0) este domingo al Real Betis en la jornada 21 de LaLiga Santander, para seguir su buena línea con Gaizka Garitano en el banquillo, mientras que el Real Valladolid disfrutó de una victoria liguera siete semanas después a costa del RC Celta (2-1) y la Real Sociedad no pudo con el Huesca (0-0) en Anoeta.



El cuadro bilbaíno sacó una vez más la intensidad que insufló Garitano desde que se hiciera con el cargo a principios de diciembre y se comió a un Betis que no encontró el camino. Los vascos, que no pierden en liga con el técnico vasco, se ven ya más cerca de Europa que del descenso, con 26 puntos, tres más que los béticos, a quienes les tocó la cruz de una temporada irregular.



San Mamés disfrutó con una primer mitad de su equipo volcado sobre la meta rival, con continuas llegadas en especial por la banda derecha y una presión arriba que mató el juego bético. Iker Muniain aprovechó finalmente una de ellas para hacer el gol que terminaría valiendo la victoria. Perdonó el Athletic una renta mayor, ante un Betis que no se enteraba en defensa. Tras el descanso se guardó más el equipo local, pero más allá de una falta de Canales con peligro, apenas generó ocasiones el equipo de Quique Setién.



Guardado, Sergio León y Tello no cambiaron el guion para los visitantes. En los últimos cinco minutos el Betis jugó con uno más por la roja directa a De Marcos, por una entrada a destiempo sobre Sidnei. No se anduvo con medias tintas el Athletic, que defendió con todo tres puntos en la séptima jornada seguida en la que suman dejando atrás la temida zona baja. El Betis se queda a dos de Europa.



En el José Zorrilla, el Valladolid cortó siete partidos sin ganar, entre liga y Copa, para respirar en el objetivo de la salvación tras remontar a un Celta que prolongó su caída en picado con cinco derrotas seguidas. El cuadro celeste aprovechó la primera que tuvo, con un Sisto discutido esta temporada pero que enchufó a la escuadra un regalo de la defensa local. Maxi Gómez pudo doblar la renta y el Pucela respondió antes del descanso también con el juego aéreo, en un buen remate de Sergi Guardiola. Apretó el Valladolid, pero también en la reanudación chocó con el meta rival Rubén Blanco.



La insistencia local tuvo su premio en el 55', cuando Óscar Plano hizo el 1-1, y poco después de mala defensa gallega sufrió el 1-2 de Keko. En los últimos minutos el Celta se quedó con uno menos por la segunda amarilla a Wesley Hoedt y volvió a dejar una pobre imagen, otro día de echar de menos a Iago Aspas. Malos resultados que hacen peligrar a Miguel Cardoso y que por segunda jornada seguida dejan a expensas del Rayo Vallecano su posible caída al descenso.



EL HUESCA RESISTE EN ANOETA

Además, en San Sebastián, la Real y el Huesca vivieron un partido igualado y sin goles. Un punto que sirve poco al colista oscense, a nueve de la salvación, y que de nuevo frena las aspiraciones del cuadro donostiarra, como la pasada semana le ocurrió ante otro equipo en descenso como el Rayo. El cuadro de Imanol Alguacil dominó la posesión pero no con el ritmo suficiente.



De hecho en la primera parte las ocasiones más claras fueron de los de Francisco, por medio del 'Cucho' y en un balón al palo de Yangel Herrera. Mikel Merino y Sandro tuvieron las locales. Tras el descanso, volvió a dominar el cuero la Real, pero sin ocasiones. El Huesca se cerró bien y, sin salida en el segundo tiempo, tuvo que dar por bueno un punto anímico fuera de casa.