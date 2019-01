Benzema brilla con un Real Madrid recuperado Los de Solari golean (2-4) al Espanyol en otro gran partido Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de enero de 2019, 09:51 h (CET) El Real Madrid alargó su buen momento al superar (2-4) este domingo a domicilio al RCD Espanyol en la jornada 21 de LaLiga Santander, un ejercicio coral notable y con un sobresaliente para Benzema, autor de un doblete y un sinfín de detalles en la tercer victoria seguida en liga para los blancos.



Los de Santiago Hernán Solari pasaron por encima de un rival en situación inversa, con una victoria y seis derrotas en siete partidos de liga. El Madrid brilló en la primera mitad, con un 0-2 a los 15 minutos y un 1-3 sobre la bocina del descanso, el doblete de Benzema que reflejó mejor la superioridad visitante.



El Espanyol encontró un clavo ardiendo al que agarrase con 1-4 ya en contra con la expulsión de Raphael Varane a 20 minutos del final. Roberto Rosales recortó con un golazo, ratificado por el VAR, pero el Madrid no llegó a inquietarse, más allá de tener que asegurar el resultado en vez de dar rienda suelta a su exhibición.



Una actuación más en la línea de mejora del vigente campeón de Europa, que ya no solo busca resultados sino bueno juego. El mismo que sacó ante Girona o Sevilla recientemente volvió a sacar en Barcelona, dando otro color y dejando atrás la crisis de la etapa Lopetegui a tiempo de la pelea por los títulos, aunque el de liga siga a 10 puntos desde su tercera plaza.



Benzema y Modric llevaron la manija, en especial el francés, que volvió a ejercer casi de cerebro de las buenas ocasiones visitantes. El croata generó el primero de la noche, con un pasillo de la defensa perica que aprovechó para su disparo a portería. El rechace cayó a Benzema. La crisis de los de Rubi ahogó a un equipo agobiado por la presión blanca y 0-2 abajo en otro zarpazo, de cabeza de Ramos.



Baptistao tuvo la primera local y en el córner que tuvo que ceder Courtois se desquitó con el 1-2. Fue un espejismo perico y el gol con gran rosca de Benzema al borde del descanso hizo más justicia a lo visto sobre el césped. En su resurrección, el Madrid no quiso dormir el juego sino crecer e ir a por más, cada uno en su faceta, haciendo acopio de las sensaciones que habían echado de menos.



LA EXPULSIÓN DE VARANE FRENA LA EXHIBICIÓN BLANCA

Hasta Gareth Bale volvió con gol, recién entrado, aprovechando otro eslalon de Benzema. El francés siguió con su festival regalando asistencias y ocasiones ante un Diego López desbordado en sus paradas. El plan de desfogue blanco encontró el contratiempo de la expulsión de Varane, que trabó casi sin querer a Piatti cuando el argentino encaraba la meta visitante.



A partir de ahí y con el gol de Rosales de bonita volea, al Madrid le tocó más proteger el partido y ahí sí, que pasaran cuantas menos cosas mejor. Ya habían demostrado durante los 70 minutos anteriores que el equipo de Solari progresa y ya hasta se gusta. Mientras, el Espanyol se ve a cuatro puntos del descenso a falta de los que haga el Rayo Vallecano el lunes en Vitoria.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD ESPANYOL, 2 - REAL MADRID, 4. (1-3, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Diego López; Javi López, Lluís, Hermoso, Dídac Vilà (Rosales, min.64); Baptistao (Piatti, min.71), Marc Roca, Darder (Melendo, min.75), Álex López; Sergio García y Borja Iglesias.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos (Nacho, min.46), Reguilón; Kroos, Casemiro, Modric (Marcelo, min.76); Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius (Bale, min.64).



--GOLES:

0 - 1, min.4, Benzema.

0 - 2, min.15, Sergio Ramos.

1 - 2, min.25, Leo Baptistao.

1 - 3, min.46, Benzema.

1 - 4, min.67, Bale.

2 - 4, min.81, Rosales.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Roca (min.7), Sergio García (min.34) y Álex López (min.81) por parte del Espanyol. Y a Sergio Ramos (min.27), Carvajal (min.81), Nacho (min.89) y Courtois (min.90) en el Real Madrid y expulsó a Varane por roja directa (min.72).



--ESTADIO: RCDE Stadium.

