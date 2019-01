El Betis EPlus firma la vuelta perfecta (88-83) Récord absoluto en la LEB Oro con la 17ª seguida del Betis al que un gran Valladolid le discutió el triunfo hasta el final Victor Diaz

@VictorVictoris3

domingo, 27 de enero de 2019, 21:06 h (CET) Llegó la plusmarca en la LEB Oro para el Betis Energía Plus, que esta tarde ha logrado su decimoséptimo triunfo consecutivo, la vuelta perfecta en la que ha derrotado a todos y cada uno de sus adversarios. Pero hoy ha tenido que sudar tinta porque ha tenido delante a un gran rival, el Carramimbre Valladolid.

Los pucelanos han exhibido el gran estado de forma del que gozan a estas alturas de la campaña, con cinco victorias en las últimas cinco jornadas antes de visitar San Pablo, y en la capital andaluza no se ha quedado lejos de la sexta.

Sea como fuere hay motivos para celebrar en el seno verdiblanco, al menos durante la noche de hoy. El ascenso no está logrado aún, pero se ha conseguido descontar una jornada más manteniendo los cinco triunfos de diferencia con respecto a unos perseguidores que, realmente, ahora mismo no se puede decir que lo sean en realidad ya que el Betis los sigue viendo muy de lejos.

Un rival muy serio El Valladolid demostró, tal y como decimos, que la racha de cinco triunfos seguidos con la que llegaba a San Pablo no era por casualidad. Con un juego físico y potenciando los balones interiores los pucelanos mantuvieron el pulso gracias a su labor como bloque, destacando incialmente Adekoya con cinco puntos y una gran labor bajo aros.

No obstante, el Betis no le perdió la cara al choque gracias a su extraordinario acierto en el tiro exterior, ya fuese con Malmanis, Bropleh, Obi, Lluis Costa o Borg, autor de un triple estratosférico sobre la bocina con el que los verdiblancos cobraron seis puntos de ventaja en el primer minidescanso (28-22, min 10).

Los locales empezaron el segundo cuarto sumamente fuertes, dando continuidad con su segunda unidad a lo conseguido en los instantes iniciales del primero. Un triple de Dee les dio doce tantos de renta (35-23, min 13) antes de que el técnico visitante, Esteban Martín, llamara al orden a los suyos con un tiempo muerto.

Y el parón le sentó bien al Valladolid, que reajustó su defensa volviendo a endurecerla, y puso en jaque al ataque bético. Además, en la otra zona Aboubacar se erigía como amo y señor ante Stainbrook y Samb; y así los pucelanos llegaron con vida y con sensaciones al descanso (43-39).

El Valladolid aún resistió al Betis un cuarto más, el tercero, en el que la enorme labor de De la Fuente (19 puntos) y la gran defensa en general exhibida por los de Esteban –Martín les llevó incluso a estar cuatro puntos por encima a escasos segundos de la bocina, merced a un 2+1 del propio De la Fuente (64-68, min 30).

Tirón definitivo en el último cuarto Un triple y un tiro libre posterior de Lluis Costa dejó el partido igualado a 68 a falta de diez minutos, preludio del último cuarto en el que el Betis, ahora sí, dio el tirón definitivo. En él, los triples de Samb y Dee y la labor anotadora y defensiva de Tunde bajo los tableros hicieron que los béticos, en sus mejores minutos del partido, adquirieran doce tantos por segunda vez en este duelo (83-71, min 35), decisivos pese a que el Valladolid en ningún momento bajó los brazos.

De hecho los pucelanos llegaron a recortar incluso hasta los tres tantos gracias a las acciones de Novas y a un triplazo de Álex Reyes (86-83 a 20 seg del final). El Betis, por mediación de Dani Rodríguez, no estuvo certero en los tiros libres errando uno en cada una de las dos series que tuvo en esos segundos finales.

Pero un rebote fundamental de Samb y una gran defensa en la última posesión del Valladolid cerraron un choque en el que el Betis no sólo ha batido el récord histórico de victorias consecutivas en la LEB Oro con la vuelta perfecta; sino que, lo más importante, da un pasito más de cara a la esperada vuelta a la ACB.

El Carramimbre Valladolid, por su parte, solamente tiene que seguir así si quiere ganar puntos de cara a terminar peleando por el ascenso en el play-off. Si la gasolina no se acaba equipo hay en Pucela, desde luego.

88- BETIS ENERGÍA PLUS: Dani Rodríguez (5), Borg (12), Bropleh (3), Malmanis (5), Stainbrook (13) -cinco inicial-, Obi (14), Dee (9), Costa (7), Almazán (5), Samb (7), Tunde (8) y Marcius (-). 83- CARRAMIMBRE VALLADOLID: Alvarado (4), Kazadi (12), Alex Reyes (14), De la Fuente (19), Adekoya (10) -cinco inicial-, Torres (2), Astilleros (4), Aboubacar (10), Novas (9) y Álvaro Reyes (-). ÁRBITROS: García León, Fernández Carretero y López Córdoba. Eliminado por personales el visitante Novas. PARCIALES: 28-22, 15-18, 25-29 y 20-15. INCIDENCIAS: Vigésima jornada de la Liga LEB Oro 18-19. Pabellón San Pablo (Sevilla).

