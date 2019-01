El Manchester United elimina al Arsenal para meterse en los octavos de la FA Cup Los 'red devils' ganaron 1-3 en el Emirates Stadium Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 26 de enero de 2019, 09:34 h (CET) El Manchester United ha accedido este viernes a los octavos de final de la Emirates FA Cup, eliminando al Arsenal FC tras imponerse a domicilio por 1-3 en el cruce estelar de dieciseisavos, mientras que el Bristol City ha vencido al Bolton Wanderers (2-1) con remontada incluida.



A partido único, los 'red devils' encarrilaron esta eliminatoria con dos fogonazos, a la media hora, del delantero chileno Alexis Sánchez y del centrocampista inglés Jesse Lingard. El 0-1 llegó en el minuto 31 gracias a un pase de Romelu Lukaku al sudamericano, quien regateó al portero rival Petr Cech y anotó a placer.



De inmediato, Lingard amplió la ventaja de los visitantes y también con asistencia de Lukaku; el atacante belga había arrancado en posición legal por el costado derecho y cedió hacia atrás para Lingard; y éste, sin nervios, batió a Cech con un disparo pegado al poste.



El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang recortó distancias al borde del descanso, tras una gran jugada de Aaron Ramsey por la banda izquierda. El ariete africano siguió el devenir de su compañero y, en posición legal, marcó a puerta vacía en el segundo palo.



Los 'gunners' apretaron sin recompensa en la segunda parte e incluso encajaron el 1-3 desde las botas del francés Anthony Martial. Su compatriota Paul Pogba condujo un contraataque y tiró, con Cech rechazándolo aunque con Martial atento en las cercanías para sentenciar el billete de su equipo a la siguiente.



Así, el Manchester United enlazó su octavo triunfo entre todas las competiciones; y todos ellos, con ingente cantidad de goles, se han obtenido en los ocho encuentros que el noruego Ole Gunnar Solskjaer ha llevado la dirección del banquillo.



El nórdico se hizo cargo del United el pasado 19 de diciembre, en sustitución del portugués José Mourinho, y su pleno de victorias invitan al optimismo en un club al alza en la Premier League y con los octavos de final de la Liga de Campeones, ante el Paris Saint-Germain, en el horizonte.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Getafe recupera al lateral zurdo Mathías Olivera, cedido en el Albacete Olivera, que no contaba con minutos en el Geta El 'transferible' Sanabria da vida al Betis Cerca de la remontada, los béticos acabaron pidiendo la hora Este Madrid quiere la Copa Los de Solari se reponen a dos goles del Girona y encarrilan el pase a semifinales La selección femenina no puede con la potente Estados Unidos en una noche de récord Los dos combinados se neutralizaron de inicio en una noche fría y con el siempre incómodo viento Jorge Molina da ventaja al Getafe El veterano delantero sale del banquillo y besa el santo con un golazo