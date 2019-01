El entrenador del CSKA Moscú, Dimitris Itoudis, ha asegurado estar contento por la victoria lograda este viernes ante el Barça Lassa en el Palau Blaugrana (76-84) y sobre todo por haber logrado un marcador adverso, con +9 para los blaugranas en el tercer periodo, ante un equipo "con ambición y calidad".



"Mantuvimos la confianza en nosotros, en defensa y en ataque, y ejecutamos grandes cosas. Estoy contento de cómo volvimos a ganar y remontamos ante un rival con ambición, con calidad, que jugaba en casa. Dice mucho de mis jugadores y les quiero felicitar", aseguró en rueda de prensa.



Por ello quiso felicitar a su equipo por la "victoria, la lucha y el espíritu". "Superamos a un gran equipo en su casa en un partido atractivo. Hemos controlado la mayor parte del partido, ellos se hicieron fuertes en el tercer cuarto con grandes lanzamientos, con tiros claves que les dio un empujón pero supimos recuperarnos", celebró.



En cuanto a cómo vio al Barça Lassa, aseguró que ve al grupo más competitivo que en años anteriores. "He venido aquí como rival los últimos cinco años y he visto mucho esfuerzo por parte del club para construir un equipo competitivo y este año lo han logrado. Un equipo a medida con gente que crea juego", comentó.



"En la Euroliga todo está abierto, cada partido es una final. Hasta la decimotercera posición pueden luchar por un puesto en los 'playoffs', y no soy un mago que adivine el futuro. El Barça está haciendo un buen baloncesto, está logrando buenos resultados, es competitivo y con líderes. Tengo mucho respeto por lo que hacen y les doy mucho crédito porque son un gran club", auguró para el club blaugrana.