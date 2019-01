El Getafe recupera al lateral zurdo Mathías Olivera, cedido en el Albacete Olivera, que no contaba con minutos en el Geta Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 26 de enero de 2019, 09:31 h (CET) El Getafe ha anunciado este viernes que recupera al lateral izquierdo Mathías Olivera, que estaba cedido en el Albacete desde el principio de temporada, y llega al Coliseum con 15 partidos en su haber con el conjunto manchego.



Olivera, que no contaba con minutos en el Geta a principios de temporada, buscó su futuro en la Segunda División. Sin embargo, su buen desempeño y la necesidad de laterales para los azulones han llevado a José Bordalás a recuperar al jugador uruguayo.



"El lateral izquierdo Mathías Olivera vuelve al Getafe tras su cesión en el Albacete Balompié, donde ha disputado 15 encuentros de liga y ha marcado un tanto", explicó el club del sur de Madrid en su página web oficial.

