Radiografía del mercado inmobiliario para 2019 La subida moderada del precio y la compraventa como mejor opción serán las tendencias del 2019 para este sector Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de enero de 2019, 12:44 h (CET) 2019 y 2020 presentan un escenario con buenas previsiones para el sector inmobiliario. Hemos vivimos un 2018 que, según la directora de Estudios y Asuntos Públicos de Fotocasa, Beatriz Toribio, ha sido el mejor desde la crisis inmobiliaria vivida años anteriores para el mercado inmobiliario. Así, pronostica que para este ejercicio la tendencia continuará, aunque de manera más moderada, con precios más estabilizados.



La mayoría de los expertos en la materia opinan que se va a llegar a la madurez del mercado, en el que no se esperan grandes incrementos de la actividad, pero que seguirá consolidándose o creciendo con mayor lentitud. De igual modo, entendidos en la materia como Juan Velayos, consejero delegado de Neinor Homes, recuerdan que el sector inmobiliario “es uno fundamental para la economía nacional”. No obstante, se espera del mercado inmobiliario para el 2019.

Subida moderada del precio de la vivienda

El precio es un factor fundamental para determinar el estado del sector inmobiliario. Según Toribio, la subida media interanual del precio de las casas depende de los distintos territorios de España. Así, nos encontramos con que las localidades con mayor incremento son Madrid (19,5%), Cataluña (10%) y las islas. En 2018, la subida media anual en España ha sido del 7,8%. Este aumento es el mayor registrado desde 2006, con una subida del 7,7%.



Estos incrementos difieren con otras regiones, donde aún se resienten de lo ocurrido tras el boom inmobiliario o donde estas subidas han sido más moderadas. Muchos asemejan estos datos con los previos a la crisis, pero ahora el mercado busca la estabilización y existe un mayor control de la financiación para que no vuelva a ocurrir la temida burbuja inmobiliaria. Además, según destaca la directora de Estudios de Fotocasa, los datos respecto a la vivienda de segunda mano difieren mucho de los mencionados, pues los precios están a niveles similares a los de 2013, según la zona.

Compraventa como opción mejor valorada

A falta de conocer el último trimestre registrado en la Estadística Registral Inmobiliaria, y conociendo que en el tercer trimestre el número de compraventas aumentó a 133.295, y que en 2017 el número alcanzó las 464.223, 60.480 más que en 2016, se puede deducir que se alcanzarán cifras que superen las 530.000 compraventas en 2018, siendo de casas de segunda mano el 83% aproximadamente y el resto de obra nueva.



Teniendo en cuenta estos datos, Samuel Población, director nacional de residencial y Suelo CBRE, y Rafael Gil, director de Estudios de Tinsa, pronostican que habrá un alza que llegará a superar las 625.000 operaciones. Este incremento se debe a varios factores, teniendo especial relevancia el aumento del precio de los alquileres. Muchas personas que estaban buscando una vivienda han acabado descartando el alquiler, por valorarlo como un gasto innecesario. De este modo, han considerado la compra de la vivienda como la mejor opción, buscando una inversión más a largo plazo.

