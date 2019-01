¿Debe aumentar la preocupación por la seguridad entre la población?

Con el paso del tiempo las personas han ido ganando en derechos y libertades, algo que ha beneficiado fundamentalmente al sexo femenino y que ha intentado poner a las mujeres al mismo nivel que a los hombres. No debemos olvidar que hubo un tiempo en que las mujeres no tenían ni voz ni voto, en el que su papel fundamental no iba más allá de atender a su esposo y cuidar de sus hijos. Afortunadamente las cosas han cambiado mucho y ahora las mujeres han alzado la voz para que el mundo se haga eco de que son tan capaces como cualquier hombre, algo con lo que no todos están de acuerdo. Pero, por desgracia y como viene siendo habitual últimamente, siempre existe un pequeño colectivo que por la fuerza intenta imponer sus deseos, causando perjuicios a un colectivo enorme. Y es que, en los últimos meses han sido varios los casos en los que diferentes mujeres que realizaban actividades de su vida diaria en soledad, desaparecieron y murieron a manos de sus agresores. Esto ha motivado que el colectivo femenino alce la voz reclamando su derecho a realizar cualquier actividad que les apetezca sin necesidad de compañía y sin tener que temer por sus vidas. Por otro lado, y como indican desde Symcober “a pesar de que España sigue siendo considerado uno de los países más seguros, entre la población cada vez existe una preocupación mayor por la seguridad en general, y por la de sus hogares en particular”.

Y es que, teniendo en cuenta los datos publicados por el Ministerio del Interior en su informe sobre criminalidad correspondiente a los nueve primeros meses de 2018, en España se cometieron un total de 1.582.879 infracciones penales, lo que supone un 3’7 más que el mismo período del año anterior. De todas estas infracciones las que han registrado un mayor incremento, y que preocupan especialmente, son la agresión sexual con penetración (1.305), los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (10.445) y el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual (9.140), su incremento ha sido respectivamente del 23%, 16’4% y 15’5% respectivamente.

Pero, como indican desde Symcober, “los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han experimentado un aumento respecto el mismo período del 2017 del 1’5%, lo que ha elevado la cifra hasta los 111.908. Motivo más que justificado para que muchas personas se preocupen cada vez más por tener una mayor seguridad en sus domicilios”.