El 'transferible' Sanabria da vida al Betis

El RCD Espanyol y el Real Betis empataron (1-1) este jueves en el RCDE Stadium en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, un resultado que otorgó a los béticos ligero favoritismo gracias a un postrero gol de Tonny Sanabria, replicando así el tanto inicial de Borja Iglesias.



Un final loco de partido no dio más goles porque el Betis optó por replegarse después de empatar, pese a que tenía al Espanyol encerrado en su área. Es más, el portero visitante Joel Robles salvó a su equipo cuando los 'pericos' tuvieron ahí dos claras ocasiones, sobre todo con un trallazo del propio Iglesias para volver a tomar la iniciativa.



Tras un primer tiempo lleno de acciones ofensivas y ocasiones de gol cerca de ambas áreas, aunque con el Espanyol más acertado, tras el descanso el Betis estuvo más incisivo y directo; así, convirtió al portero blanquiazul, Roberto, en el hombre del partido para los de Rubi.



Sanabria, con los días casi contados en el Betis para salir hacia Génova, pudo en el minuto 81 haber dado su penúltimo regalo a la afición bética. Una contra del poderoso William Carvalho terminó con un centro del 'refresco' Sergio León hacia el delantero, que lanzándose al suelo remachó a gol.



Previamente Roberto, guardameta elegido para la Copa, había salvado al Espanyol en dos lances muy peligrosos. Primero con un paradón a una mano a tiro de Sanabria, a la salida de un córner; después, sacando con las piernas un disparo cruzado de Marc Bartra, aprovechando éste un error de Rosales.



Parecía que el cuadro local estaba cómodo con el 1-0 y dejó que el Betis estirara líneas y creyera en sus opciones. Propició que Roberto se luciera, pero finalmente el Betis igualó el marcador. Y ahí el Espanyol renació, guiado por el 'Panda' Iglesias; tuvo el 2-1 en sus botas pero Joel desvió lo justo para, también, erigirse en salvador.



Iglesias había abierto la lata casi a la media hora de partido. En una jugada trenzada, cazó la pelota haciendo bueno un remate fallido de Pablo Piatti a centro de Sergi Darder, en una jugada iniciada atrás por Hermoso y continuada por Baptistao. Se lanzó a por todas el 'Panda', ya que iba fuera el balón de Piatti, que le dio casi con la pantorrilla.



EL MURO DE LLUÍS LÓPEZ

Tuvo alguna acción más el Espanyol, que con Darder, Marc Roca y Melendo tenía calidad para dominar el balón ante un rival en el que Sergio Canales fue el mejor y ganó la batalla en el centro del campo pese a estar en inferioridad, pues Carvalho se quedaba a 'destruir juego' y Guardado estuvo flojo.



Pero perdonaron los de Rubi, primero por falta de acierto y por optar por no ahogar al Betis cuando pudo, y después por el buen hacer de Joel bajo palos en el arreón final. El Betis sale con vida de Cornellà, haciendo bueno su esfuerzo para igualar el duelo, y el Espanyol deberá ir a marcar al Benito Villamarín ya que aguantar el 0-0 podría ser su perdición.



Fue un gran partido el del central del filial espanyolista Lluís López, un auténtico 'saca pelotas' que no dejó pasar ni una. Atento en la marca, bien en la anticipación y con tranquilidad para sacar el balón ayudando a Mario Hermoso, mostró al Espanyol que tiene central, si todos quieren y nada se trunca, para tiempo.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD ESPANYOL, 1 - REAL BETIS, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Roberto; Rosales, Lluís, Hermoso, Dídac; Marc Roca, Melendo (Álex López, min.84), Darder; Baptistao (Sergio García, min.67), Borja Iglesias y Piatti (Puado, min.78).



REAL BETIS: Joel; Mandi, Feddal, Bartra; Barragán, Canales, Carvalho, Guardado, Tello (Laínez, min.80); Sanabria (Kaptoum, min.86) y Loren (Sergio León, min.62).



--GOLES.

1-0, min. 27: Borja Iglesias.

1-1, min. 81: Sanabria.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a Hermoso (min. 6) en el RCD Espanyol y a Feddal (min. 8) en el Real Betis.



--ESTADIO: RCDE Stadium, 13.381 espectadores.