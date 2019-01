Cómo aislar tu casa térmicamente y hacer de tu hogar un entorno eficiente Ocho recomendaciones para ahorrar energía y dinero ante la llegada del frío Redacción Siglo XXI

jueves, 24 de enero de 2019, 09:43 h (CET) Con la llegada de las bajas temperaturas, el aislamiento de nuestro hogar es la mejor manera de evitar la pérdida de calor en el invierno, sobre todo, en una época llena de olas de frío. También es una buena forma de evitar subidas innecesarias en el precio de nuestras facturas de luz y gas, unas alzas que pueden ser un reto para los bolsillos de los consumidores españoles.



“Junto con la reducción de nuestras facturas, aislar nuestra vivienda no solo ayudará a mantener la vivienda caliente, sino que también ayudará a aliviar los problemas relacionados con las humedades y el moho”, explica Corinna Vernet, country manager de Brico Privé. Es por ello por lo que ofrecen unas recomendaciones a instalar en casa con los que podemos reducir el consumo, ahorrar costes y hacer nuestra vivienda más sostenible:

Reemplazar una caldera ineficiente podría ahorrar más de 250 euros cada año en las facturas de energía. También reducirá sustancialmente las emisiones de carbono de cualquier hogar, ya que este aparato representa el 60% de las emisiones de dióxido de carbono de cualquier vivienda que funcione con gas. El consejo de Brico Privé es que siempre opte por la caldera más eficiente y elija la A o B en una escala que llega hasta la G. Use cortinas gruesas y aisle las puertas. A veces, las soluciones simples son las mejores, por lo que colgar unas cortinas más gruesas en las ventanas evita que el calor se escape, a la vez que podemos agregar baratas tiras de aislamiento adhesivas que se ajustarán en los marcos de una puerta o ventana para ayudar a mantener la vivienda caliente. Monitoree el consumo de energía. Los medidores inteligentes están creciendo en popularidad ya que ayudan a controlar el consumo de energía y a apreciar cuánta energía se está perdiendo realmente. Puede hacer que todos los miembros de la familia lo usen para que todos puedan ver cuánta energía están usando. Cambie la ducha. Algo tan simple como reemplazar el cabezal de ducha por otro especializado en el ahorro de agua le supondrá un significativo ahorro de dinero. Aquellos que pasan mucho tiempo en la ducha, probablemente estén usando más energía de la que creen y si tiene una ducha de alta presión, entonces está usando más agua para ducharse durante cinco minutos que la que se emplearía durante un baño. Cambiar un cabezal de ducha reducirá la energía y el agua que se utiliza. Instale doble o triple acristalamiento. Para aquellas casas sin doble acristalamiento, instalarlo será una prueba más que evidente de cómo bajar sustancialmente sus facturas de calefacción. Si bien el doble acristalamiento puede ser costoso, retendrá el calor dentro del inmueble, por lo que ahorrará dinero a largo plazo. Si tiene doble acristalamiento y éste necesita ser reemplazado, podría valorar la posibilidad de instalar el triple acristalamiento en la vivienda. Otros consejos para hacer que un hogar sea más eficiente energéticamente incluyen hacerse con la iluminación más eficiente posible. Por ejemplo, las luces LED no solo son eficientes, sino que brindan una iluminación de mejor calidad que cualquier lámpara habitual. Ahora están disponibles con diferentes grados de colores, brillo y temperaturas, por lo que pueden tener un aspecto blanco frío o cálido y adaptarse a casi todas las luminarias. Utilice electrodomésticos de bajo consumo. Además de realizar mejoras estructurales para aumentar la eficiencia energética, también es posible reducir las facturas mediante la instalación de dispositivos que ahorren energía. Esto significa que cuando compre nuevos electrodomésticos, debe mirar la etiqueta de calificación energética en cada uno y luego considerar el tamaño del electrodoméstico que necesita. Por último, algo que podría valorar es la instalación de soluciones de energías renovables en casa. Si está pensando en una reforma completa, este es un buen momento para instalar paneles solares. Éstos no solo ayudarán a reducir sus facturas de energía y la huella de carbono, sino que también existen incentivos financieros en algunas partes del país para instalarlos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

