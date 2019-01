El Málaga pisa sobre el liderato tras ganar al Lugo Ni Almería ni Cádiz lograron meterse en play-off Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 20 de enero de 2019, 09:10 h (CET) El Málaga se alzó al liderato de LaLiga 1/2/3, a falta de que termine la jornada 22, al superar (2-1) al Lugo este sábado, mientras que el Cádiz no pudo con el Almería en un choque directo por entrar en la zona de promoción.



El cuadro malagueño se vio por debajo en una desafortunada jugada entre el meta Munir y Ricca, que aprovechó Josete para poner el 0-1. Tuvo que sudar el Málaga para revertir la situación, que no logró empatar hasta la reanudación por medio de Adrián.



El Lugo pasó entonces a sufrir y se quedó con uno menos en una contra local y la roja directa para Josete. El Málaga apretó más si cabe y en esa presión nació el gol de Jack Harper. Victoria que permite al Málaga ponerse líder con 42 puntos, para meter presión a un Granada (40) que jugará el lunes contra el Elche.



Por otro lado, ni Almería ni Cádiz lograron meterse en 'play-off'. José Corpas tuvo la primera ocasión para los rojiblancos, aunque más clara fue la respuesta gaditana, perdonando Álex Fernández un penalti. Tras el descanso fue más protagonista el Cádiz, sin puntería para terminar con uno menos y aún así volcado para tratar de impedir el empate.



Además, la fe del Zaragoza en escalar en la tabla desde la llegada de Víctor Fernández ayudó a los maños a sacar un punto de su visita al Rayo Majadahonda (2-2), con dos goles en los últimos 15 minutos. Mientras, el Córdoba se quedó a un gol de obrar un milagro parecido, al caer 3-2 ante el Numancia, con los tres tantos locales en la primera parte, bajo la nieve soriana. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.