El precio de un producto puede llegar a triplicarse en función del mes de compra

viernes, 18 de enero de 2019, 08:28 h (CET) Habiendo dejado los gastos de las fiestas atrás y en plena cuesta de enero, ahorrar es cada vez más necesario para los españoles. Para ayudar al consumidor a maximizar el ahorro, idealo.es ha analizado las variaciones en los precios de algunos de los productos más demandados por los españoles, desarrollando así un calendario del ahorro para 2019. De esta forma, será posible para el consumidor saber cuándo es más o menos económico invertir en un producto u otro, y ahorrar así todos los meses del año.

Los productos analizados por idealo son una combinación de elementos de la vida diaria, como calefactores, sillitas de coche o ventiladores, y productos tecnológicos como cámaras de acción o portátiles. Según los datos de idealo, el precio para un mismo producto puede llegar a triplicarse de un mes a otro. Por ejemplo, comprar calefactores en enero implicaría un coste medio de 79 €, frente a los 256 € que serían necesarios para adquirir el mismo producto en junio, lo que supondría un aumento de precio del 224 %. Los ventiladores, por su parte, alcanzan su precio medio máximo (146 € de media) en marzo, un 48,9 % más caro que en julio, mes en el que se pueden adquirir por tan solo 98 €.





En el caso de otros productos electrónicos, en verano se elevan los precios y, aunque la variación es menor, continúa siendo significativa. Comprar cámaras de acción en abril (261 € de media), pueden llegar a suponer un ahorro del 11,8 % frente a adquirirlas en agosto (292 €), y el precio de las powerbanks aumenta un 86,9% de mayo (23€) a junio (43€). Sí es una buena idea invertir en una pulsera de actividad en verano, cuando es posible ahorrarse más de un 60 % al adquirirlo por 61 € de media, en lugar de los 98 € a los que se vende en enero, coincidiendo con la vuelta de los españoles al ejercicio tras los excesos de diciembre y las navidades.

Por el contrario, noviembre es el mes perfecto para invertir en un dron, pudiendo ahorrar más de un 46%. Por su parte, diciembre es el mejor momento para invertir en un ordenador portátil, pudiendo llegar a ahorrar hasta un 37,52 %.

También es importante aplicar este calendario del ahorro a otros productos del hogar y la vida diaria. Las placas de cocina llegan a ser hasta un 8,2 % más baratas en octubre que en marzo; por su parte, los secadores de pelo pueden pasar de los 59 € de marzo a los 126 € de media en diciembre, suponiendo un incremento del 113,5 %. Además, los padres pueden ahorrarse hasta 47 € en las sillitas de los niños para el coche si compran en febrero (216 € de media) y evitan su adquisición en diciembre (263 €).

De esta forma, el inicio del año es para los calefactores y sillitas del coche, el verano para las pulseras de actividad y los ventiladores, mientras que los protagonistas de la navidad son los ordenadores portátiles.

