Betis y Espanyol se llevan el pase a cuartos de final Los andaluces se adelantaron con un disparo cruzado de Sergio Canales Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 18 de enero de 2019, 07:55 h (CET) El Real Betis Balompié y el RCD Espanyol certificaron su presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey tras eliminar este jueves a la Real Sociedad (2-2) y al Villarreal (5-3), respectivamente, en dos partidos muy intensos y marcados por las diferentes alternativas en ambas eliminatorias.



En el nuevo Anoeta, el Betis dio un paso al frente para seguir con vida en el torneo del 'K.O'. El equipo de Quique Setién, dolido por su derrota ante el Real Madrid en los últimos minutos, encontró consuelo en Donosti con una buena actuación resuelta por el valor doble de los goles fuera de casa en caso de empate.



Los andaluces se adelantaron con un disparo cruzado de Sergio Canales, que pidió perdón a la que fuera su afición hasta el pasado verano. El cántabro hizo bueno un pase de Lo Celso para comprometer a los vascos. Replicó Zubeldia en un córner y añadió más picante Mikel Merino, que puso el 2-1 con un cabezazo a la hora de partido.

Sin embargo, Loren cambió la historia para el Betis a veinte minutos para el final después de aprovechar una buena ocasión dentro del área. El canterano verdiblanco remachó sin contundencia, pero su disparo fue más que suficiente para batir a Moyá. En los minutos finales fue expulsado Lo Celso, pero nada cambió para un Betis que sigue adelante en Copa.



Quién también estará entre los ocho mejores del torneo es el Espanyol, que ganó al Villarreal en casa (3-1) tras dos errores infantiles de los castellonenses que allanaron la empresa para los pericos. Ambos fallos se transformaron en penaltis que marcaron Piatti, en primer lugar, y Borja Iglesias, en segundo, a pocos minutos del llegar al descanso.



Replicó el 'submarino amarillo' con un buen gol de Chukwueze -justo antes del descanso- pero el equipo de Luis García no volvió a encontrar la fortuna del gol. El Villarreal todavía no conoce la victoria con su nuevo técnico y deberá centrarse en la Liga, donde pelea por alejarse de los puestos de descenso.



El 3-1 definitivo lo marcó Borja Iglesias en una acción personal. El gol confirmó al Espanyol en cuartos y cerró un entretenido partido que sirve al equipo de Rubi para retomar el vuelo y olvidar su mala racha de resultados en el torneo doméstico.



--RESULTADOS DE OCTAVOS DE FINAL.

___________________________ IDA VUELTA GLOBAL.

Real Sociedad - Betis 0-0 2-2 2-2.

Espanyol - Villarreal 2-2 3-1 5-3.

FC Barcelona - Levante (1-2) 21.30 horas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.