El Barça golea y el Levante se encomienda al 'caso Chumi'

viernes, 18 de enero de 2019, 07:53 h (CET) El FC Barcelona ha ganado este jueves al Levante UD (3-0) en el Camp Nou, en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, para remontar el 2-1 adverso de la ida y ganarse el billete para los cuartos de final, con doblete de Ousmane Dembélé, si bien el 'caso Chumi' y la posible alineación indebida en la ida podría cambiar este cruce en los tribunales.



Al Levante UD, que tuvo una cara totalmente opuesta a la del partido de ida, sólo le valdría que la justicia le diera la razón para seguir aspirando a la Copa. El Barça, por si acaso, hizo los deberes con un partido serio de su 'cara A' que pudo golear más de no ser por la buena actuación de Aitor Fernández en la portería 'granota'.



Si no hay 'caso Chumi' y queda en nada esa posible expulsión del Barça de la competición, el Barça defenderá su corona en los cuartos, cuyo sorteo es este viernes. Y lo hará gracias a una remontada rápida, pues ya al descanso había dado la vuelta al resultado del Ciutat de València con el doblete del 'mosquito' Dembélé, que volvió a hacer sonar la 'Marsellesa' en el Camp Nou.



Messi, que fue asistente en los primeros dos goles, anotó el tercero con un sutil toque con el exterior para superar la salida de Aitor, el mismo que evitó que el argentino pudiera tener un botín mayor al evitar, entre otros, un posible gol cerrando sus piernas a tiempo de evitar un túnel.



Pero esta vez Dembélé, aunque con fortuna y como sin quererlo, le superó en goles. Primero, beneficiándose de un rebote en el intento de Cabaco de arrebatarle el balón, dentro del área, convirtiéndose el despeje en globo tras dar en el francés. Luego, de nuevo con Messi como creador, chutó mal pero Aitor desvió el balón lo justo hacia su portería.



El Levante tenía que hacer un gol para igualar la eliminatoria al descanso, pero Messi en el minuto 54 evitaba cualquier atisbo de prórroga. En el añadido, Boateng estrelló un balón en el palo, aunque de ser gol hubiera sido anecdótico ya que el único disparo previo fue, también de Boateng, en el ecuador de la segunda parte. Sólo hizo eso el Levante ante el espectador Cillessen.



Poco hizo el Levante y el Barça, a medio gas, no sufrió para retener la ventaja que se ganó en el césped. No dio opción al rival, que empezó serio en defensa, bien metido atrás, pero que se fue quedando sin fuelle y dando espacios a un Barça que estuvo fino, lejos de lo espeso que se mostró en la ida.



Cambio de papeles para cambiar el propietario del billete a cuartos, salvo que Competición o el TAD, si le llega el 'caso Chumi', digan lo contrario. El Levante UD denunciará el caso, lo anunció su presidente, Quico Catalán, antes de este partido. Y ahí están sus opciones de seguir vivos. De momento, en el césped, pese a la gran cara mostrada en la ida, no lograron apartar al 'Rey de Copas' de su competición.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - LEVANTE UD, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo, Murillo, Lenglet, Jordi Alba (Sergi Roberto, min.74); Rakitic, Arturo Vidal, Arthur; Dembélé (Denis Suárez, min.77), Messi y Coutinho (Luis Suárez, min.63).



LEVANTE UD: Aitor Fernández; Cabaco, Postigo (Jason, min.70), Pier; Coke, Campaña (Doukouré, min.68), Prcic, Bardhi, Simon; Boateng y Mayoral (Raphael, min.61).



--GOLES.

1-0. Min.30, Dembélé.

2-0. Min.31, Dembélé.

3-0. Min.54, Messi.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a Rakitic (min.43), Murillo (min.45) en el FC Barcelona y a Postigo (min.33), Cabaco (min.75), Prcic (min.84), Pier (min.93) en el Levante UD.



