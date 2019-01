El Girona se carga al Atleti en Copa Los rojiblancos no pasan a cuartos por primera vez con el Cholo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de enero de 2019, 08:41 h (CET) Un gol de Doumbia en el minuto 87 acabó con las aspiraciones del Atlético de Madrid en la Copa del Rey, en un partido trepidante en el que los rojiblancos comenzaron fuerte para después bajar la intensidad, algo que aprovechó el Girona para empatar e incluso adelantarse, para finalmente echar al Atleti de la Copa por primera vez en octavos desde que Simeone es su técnico.

El 1-1 de la ida presumía un partido de vuelta muy igualado y así lo planteó el Girona que fue de menos a más, al contrario que un Atlético de Madrid que se confió demasiado con el escaso 1-0. Así, el conjunto catalán, demostrando su gran efectividad, termina con la aspiración copera de uno de los favoritos y pasa a los cuartos de final de la Copa del Rey por primera vez en toda su historia.



El Atlético comenzó dominador con el balón y disfrutó de los primeros acercamientos tímidos del partido, con dos ocasiones de Juanfran y Saúl en los primeros diez minutos. Y en el minuto 12, tras un balón largo de Godín a la espalda de los centrales del Girona, Kalinic hizo el primero con un disparo potente.



Los rojiblancos estaban muy cómodos con el débil colchón del 1-0 y seguían gozando de más oportunidades para poder sentenciar el partido. De hecho, ese segundo gol llegó de mano de Kalinic, pero el croata estaba en fuera de juego y, tras esperar unos dos minutos mientras el VAR chequeaba la jugada, Mateu Lahoz lo anuló.



Del posible 2-0, y sentencia de la eliminatoria, se pasó al empate del Girona, que no había tenido ninguna ocasión hasta ese momento. En una llegada aislada en el minuto 36, el canterano Valery mandó el balón a la red con una volea espectacular con su pierna derecha que dejó aún más congelado al Wanda Metropolitano. Tras esto, ambos conjuntos pudieron ponerse por delante antes del descanso, primero los del 'Cholo', cuando Iraizoz sacó una mano salvadora antes de que Kalinic la empujara, y después el equipo catalán con una doble ocasión para Stuani y Lozano.



Ya en la segunda mitad, en el minuto 55, Simeone tuvo que hacer el cambio de Rodrigo por Saúl, tras la lesión del '8' atlético. Tres minutos después, Stuani ponía el silencio en el Metropolitano con testarazo cruzado tras un balón colgado por Aleix García en una falta lateral. Era el gol número 13 en la temporada del uruguayo y primero en Copa, en la semana en la que ha sonado con fuerza para ir al Barcelona.



Pero apenas siete minutos después, Correa volvía a devolver a ilusión al Wanda batiendo a Iraizoz en un uno contra uno para poner el 2-2. Los de Simeone necesitaban otro gol para estar en cuartos de final. La entrada de Griezmann y Rodrigo cambió la cara al Atleti, que se sentía muy superior.



En el minuto 77, Kalinic pudo hacer el tercero tras un remate al larguero de Godín que previamente había tocado en Iraizoz. El Atlético seguía apretando apoyado en su afición y encajonaba al Girona en el área grande, por lo que la inercia hacía pensar que el tercero llegaría rápido.



Y llegó, pero la intervención del VAR anuló el tanto de Arias tras un pase preciosos de Rodrigo. Tenía que ser Griezmann quien se pusiera la camiseta de héroe e hiciera el tercero con una volea sin ángulo, pero en el 87' Doumbia sentenció para apear al Atlético de la Copa del Rey.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - GIRONA, 3 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO MADRID: Adán; Arias, Godín, Giménez, Juanfran (L. Hernández, min. 67); Koke (Griezmann, min.61), Thomas, Saúl (Rodrigo, min.55), Lemar; Kalinic y Correa.



GIRONA: Iraizoz; Porro, Ramalho, Bernardo, Muniesa, Valery; Aleix García, Douglas Luiz, Granell (Pere Pons, min. 73); Stuani (Borja García, min.81) y Lozano (Doumbia, min. 68).



--GOLES:

1-0, min.12: Kalinic.

1-1, min.36: Valery.

1-2, min.59: Stuani.

2-2, min.66: Correa.

3-2, min.84: Griezmann.

3-3, min.87: Doumbia.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a Lucas Hernández (min. 69) y Griezmann (min. 85) por parte del Atlético. Y a Iraizoz (min. 92) y Porro (min. 93) en el Girona.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano, 45.221 espectadores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Sevilla cae de nuevo ante el Athletic pero avanza en Copa El cuadro de Pablo Machín se aseguró estar en el sorteo del viernes Un triste Real Madrid pasa el trámite con derrota Los de Solari caen en Butarque por primera vez en la historia, pero estarán en cuartos de Copa Rubiales: "Es bueno que me llame Florentino, no llamar puede hacer que se enquisten más las cosas" Defiende la implantación del VAR y el trabajo del Comité Técnico de Árbitros Santi Mina rescata al Valencia con un doblete El Getafe también estará en cuartos tras eliminar al Valladolid Tebas: "No procede que el presidente del Real Madrid se queje al de la Federación, no es el camino" Defiende la implantación del videoarbitraje y sus resultados en la presente temporada