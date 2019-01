Un triste Real Madrid pasa el trámite con derrota Los de Solari caen en Butarque por primera vez en la historia, pero estarán en cuartos de Copa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de enero de 2019, 08:40 h (CET) El Real Madrid certificó su presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey pese a la derrota que cosechó este miércoles en el Municipal de Butarque (1-0) ante un Leganés que mereció mejor suerte y que cuestionó la ambición del actual campeón de Europa, apático e irregular, frío y deslavazado una vez más esta temporada.



No sintió el aliento en la nuca, pero sí perdió una nueva oportunidad de enderezar su rumbo. El Madrid jugó sin pena ni gloria, guardando la chicha y también la limoná. Sin embargo, la abultada renta del Bernabéu (3-0) fue más que suficiente para superar la eliminatoria y no ver castigado su pobre actuación.



La ilusión de los pepineros quedó latente en los primeros minutos. Pese a disponer un once con muchos cambios, el Lega apretó en la salida y generó peligro por ambas bandas, sobre todo por la derecha con la aparición de un buen Javi Eraso, incombustible en la recuperación. Uno de sus centros acabó con un remate fallido de Sabin Merino. El vasco estuvo cerca del gol en varias ocasiones.



También probó suerte a la media hora. Esta vez sí conectó el remate, pero se marchó rozando la madera. El Leganés mandó varios avisos hasta que por fin pudo ver portería en una acción que llevó la firma del danés Braithwaite, fichado hace un par de semanas. El delantero cedido por el Middlesbrough cabeceó al palo en primera instancia, pero en el doble rechace encontró la red con la zurda.



Antes, los de Solari demostraron que viven lejos de su mejor momento. Primero fue Isco quien llegó tarde en una jugada con Marcelo y justo después del gol respondió Vinicius con un tiro cruzado que no inquietó a Cuéllar. El brasileño fue quien dio la cara en la segunda mitad, pero no estuvo inspirado en Butarque.



CEBALLOS CORRIGE EL ERROR

El descanso dio aire al vigente campeón de Europa. Solari corrigió el error de haber situado a Marcelo de interior y reordenó el centro del campo con la presencia de Dani Ceballos. El centrocampista andaluz permitió tener más el balón a los suyos y apagó el ímpetu del Lega, abonado al patadón en busca de Braithwaite.



Pellegrino quiso cambiar las tornas y renunció al quinto defensa a falta de 20 minutos para el final. En Nesyri relevó a Bustinza, pero apenas cambió el partido. Los blancos, contemporizando, y el Leganés con más intenciones que ocasiones. La mejor, un disparo de Sabin que se fue alto en un mano a mano con Navas. Ahí murieron todas las vidas de un Lega que acabó con la sensación de haber dejado escapar otra oportunidad histórica de asestar un 'pepinazo'.



No hubo miedo en los merengues, ni tampoco la posibilidad de dar la estocada para los del sur de Madrid. El partido murió con dos arreones de cada equipo. Primero Brahim, que buscó con ahínco su primer gol como madridista, pero se topó con el palo, y después fue el turno de Arnaiz, a quien Navas le frustró seguir soñando con la remontada. El pase viajó a Chamartín y el Lega murió con las botas puestas.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LEGANÉS, 1 - REAL MADRID, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

LEGANÉS: Cuéllar; Juanfran, Omeruo, Bustinza (En Nesyri, min.68), Siovas, Kravets (Jonathan Silva, min.74); Recio, Gumbau (Arnáiz, min.62), Eraso, Sabin Merino y Braithwaite.



REAL MADRID: Keylor Navas; Odriozola, Nacho, Varane, Reguilón (Ceballos, min.46); Casemiro, Marcelo, Valverde, Isco (Cristo, min.67); Vinicius y Lucas Vázquez (Brahim, min.85).



--GOL:

1 - 0, min.30, Braithwaite.

--ÁRBITRO: Juan Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Recio (min.73) en el Leganés y a Vinicius (min.81) y Casemiro (min.90) en el Real Madrid. Expulsó a Pellegrino por protestar una jugada a cinco minutos del final.



--ESTADIO: Municipal Butarque. Unos 10.000 espectadores. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Sevilla cae de nuevo ante el Athletic pero avanza en Copa El cuadro de Pablo Machín se aseguró estar en el sorteo del viernes El Girona se carga al Atleti en Copa Los rojiblancos no pasan a cuartos por primera vez con el Cholo Rubiales: "Es bueno que me llame Florentino, no llamar puede hacer que se enquisten más las cosas" Defiende la implantación del VAR y el trabajo del Comité Técnico de Árbitros Santi Mina rescata al Valencia con un doblete El Getafe también estará en cuartos tras eliminar al Valladolid Tebas: "No procede que el presidente del Real Madrid se queje al de la Federación, no es el camino" Defiende la implantación del videoarbitraje y sus resultados en la presente temporada