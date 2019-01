Dedo Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 16 de enero de 2019, 08:54 h (CET) Me duele el dedo, me pillaron el dedo,

me corté el dedo,

me pisaron el dedo,

dije que "no" con el dedo,

en clase levanté el dedo,

pedí silencio con el dedo,

me señalaron con el dedo,

veo si hay polvo con el dedo,

al trabajar uso los dedos,

me tocaron con un dedo,

con el dedo veo si está caliente el agua,

escribo en el ordenador con los dedos,

me sopló la respuesta de una pregunta

del examen con los dedos...



Es útil tener dedos.

