Los 'Hispanos' reaccionan a tiempo ante Japón y siguen invictos

martes, 15 de enero de 2019, 08:18 h (CET) La selección española de balonmano se ha impuesto este lunes a Japón (26-22) y se mantiene invicta en el Campeonato del Mundo de Alemania y Dinamarca, donde ha defendido el liderato del Grupo B tras un duelo en el que los asiáticos dominaron en una primera mitad corregida en los primeros compases de la segunda por los hombres de Jordi Ribera.

De esta manera, los 'Hispanos', liderados este lunes por un excelso Rodrigo Corrales en portería, consiguen su tercera victoria en el Mundial, tras derrotar con solvencia en el debut a Baréin (23-33) y vencer en la segunda jornada a Islandia (32-25), y conservan la primera posición del Grupo B.



En una nueva jornada en el Olympiahalle de Múnich, los de Jordi Ribera protagonizaron el peor arranque de lo que va de campeonato, cediendo un 0-3 ante un rival que llegó a la cita por invitación. Los pupilos de Dagur Sigurdsson, que prepara al combinado del país del Sol Naciente para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, ofrecieron un poderoso inicio con el que sorprendieron a los 'Hispanos'.



De hecho, los españoles tardaron ocho minutos en ver portería en una primera parte en la que marcharon siempre a remolque, espesos y con enormes dificultades en ataque, renunciando al contragolpe. Solo con el tiempo muerto solicitado por el seleccionador español, en el que pidió "actitud" a sus hombres, lograron reaccionar.



Además, el portero del Paris Saint-Germain Rodrigo Corrales evitó que los nipones lograsen escaparse en el marcador, en un espectacular duelo de guardametas. Y es que si el de Cangas mantuvo a los 'Hispanos' en la pelea, sus compañeros se encontraron una y otra vez con el muro planteado por Akihito Kai, 'MVP' del partido y que acabó la primera mitad con 10 paradas y un 53% de acierto.



El buen hacer del meta japonés estuvo acompañado por la labor del lateral derecho Shinnosuke Tokuda, con cuatro tantos antes del descanso. Mientras, los de Ribera no conseguían tirar con comodidad y el juego combinativo no lograba crear situaciones claras, debido en parte a la falta de velocidad en la circulación. Así, el principal objetivo para la segunda mitad fue interpretar la defensa japonesa.



ESPAÑA REACCIONA TRAS EL DESCANSO

El paso por vestuarios no pudo sentar mejor a los 'Hispanos'; salieron en tromba a la pista muniquesa y consiguieron cambiar la cara al encuentro con un parcial de 3-0, lo que les situaba por primera vez por delante.



Aún así, los asiáticos no renunciaron y se mantuvieron con vida, aunque se toparon una vez más con Corrales. El gallego, con 20-18 en el marcador, realizó una doble parada a un siete metros lanzado por Tokuda y reforzó la moral de los de Ribera.



España fue estabilizando una renta de cuatro goles que le permitió llegar con cierta tranquilidad a los minutos finales, rotando y dosificando jugadores de cara a próximos compromisos. Una vez más, el combinado ibérico dio muestras de su poder de reacción.



El próximo miércoles, España se enfrentará en la cuarta jornada del Grupo B a Macedonia, país que la semana pasada ratificaba su cambio de nombre por Macedonia del Norte; los balcánicos ganaron sus dos primeros encuentros, pero cayeron este lunes ante Croacia (31-22).



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 26 - JAPÓN, 22 (10-11, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Corrales (p), Entrerríos (5), Gurbindo (1), Viran Morros, Solé (8), D.Dujshebaev, Guardiola (1) --siete inicial--; Pérez de Vargas (P), A.Dujshebaev (3), Ariño, Sarmiento, Cañellas (4), Fernández, Aginagalde (1), Figueras (2) y Gómez (1).



JAPÓN: Kai (p), Yoshino (2), Doi, Kasahara (1), Agarie (2), Watanabe (1), Motoki (3) --siete inicial--; Kubo (p), Miyazaki (2), Baig, Narita (1), Tokuda (7), Shida (2), Tamakawa (1), Okamoto y Kadoyama.



--PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 0-2, 1-3, 4-4, 5-6, 7-8, 10-11 --descanso--; 14-12, 16-13, 18-15, 20-18, 24-20 y 26-22.



--ÁRBITROS: Julián López Grillo (ARG) y Sebastián Lenci (ARG). Excluyeron a Narita, a Kasahara y a Tamakawa por parte de Japón y a Aitor Ariño, Viran Morros y Gurbindo por parte de España.



--PABELLÓN: Olympiahalle de Múnich. 7.300 espectadores.

