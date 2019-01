Ceballos ajusticia a 'su' Betis Un gol de falta en los minutos finales del exbético da tres puntos a un Real Madrid que cambió de sistema y que sufrió en la segunda parte Redacción Siglo XXI

lunes, 14 de enero de 2019, 08:16 h (CET) El Real Madrid salvó un nuevo tropiezo en LaLiga Santander después de imponerse este domingo por 1-2 en su visita al Real Betis en el Benito Villamarín gracias a un gol en los minutos finales del exbético Dani Ceballos después de un partido donde Santiago Solari cambió el sistema y donde el conjunto madridista fue dominado durante toda la segunda parte.

Una pérdida de Joaquín que terminó en falta de William Carvalho sobre Casemiro le hizo pagar una factura excesivamente cara a los de Quique Setién. Ceballos, centro de las iras del que fue su público, asumió la responsabilidad para lanzar con precisión y dar una victoria necesaria a los suyos, que se vieron acorralados en la segunda parte y que tras la jornada 19 recuperan al menos puesto de Liga de Campeones.



Los verdiblancos, por su parte, no vieron premiada su mejoría en la segunda mitad tras una primera donde se mostró excesivamente lento y sumó su cuarto partido sin ganar, contando la Copa del Rey, para ceder su plaza europea al Getafe.



Solari sorprendió en el Villamarín, no sólo por dejar en el banquillo a Marcelo para poner a Reguilón sino también por un aún más inesperado cambio de sistema para meter a Nacho junto a Sergio Ramos y Varane y unirse a la moda de los tres centrales que tanto se usa ahora en el campeonato.



Con este planteamiento, con Fede Valverde en el medio ganando la partida a Ceballos y a Isco y con la buena noticia de Vinicius, recuperado de una gripe, en ataque, el equipo madridista logró su objetivo de maniatar a un Betis que, por el contrario, optó por una defensa de cuatro y algo más de fantasía en la zona decisiva con la inclusión de Joaquín junto a Canales y Lo Celso.



Pero a los verdiblancos se les atragantó el diseño de su rival, a lo que unió una excesiva lentitud en sus acciones ofensivas. De este modo, su posesión le fue inservible y Keylor Navas y su defensa vivieron una primera parte tranquila, mientras que el actual campeón de Europa sacó buen partido a sus llegadas al área de Pau López.



En una de las iniciales, un balón perdido lo enganchó Luka Modric con la izquierda para dar una tempranera delantera a los suyos, que se asomaron con más velocidad y aroma de peligro en la portería contraria, aunque no gozó de demasiadas ocasiones, salvo un disparo de Vinicius y, sobre todo, una inmejorable de Valverde. El uruguayo, tras una rápida contra y buen pase del brasileño, se plantó solo delante de Pau, pero intentó una dejada de tacón hacia un compañero de modo infructuoso en lugar de disparar.



LESIÓN DE BENZEMA

El Real Madrid, sin embargo, se marchó al descanso con la mala noticia de la lesión en el dedo de Karim Benzema, obligado a dejar su puesto al canterano Cristo. A esto, se unió una mejor salida bética, con más velocidad y verticalidad arriba para buscar el empate, a costa de dejar más espacios para el contragolpe visitante, encomendado prácticamente ya a Vinicius.



La pelota rondaba ahora con más asiduidad las cercanías de Keylor Navas. Los de Solari apenas podían tener la pelota, repitiendo lo realizado en otros partidos a domicilio e iban dando pasos hacia atrás de forma peligrosa ante un rival más confiado y que avisaba con un disparo de Guardado. Los peores augurios blancos se confirmaban finalmente con el gol de Canales, con suspense por la intervención del VAR.



Quedaban más de 20 minutos para que el Real Madrid cambiase su mentalidad y buscase con más ahínco el segundo gol. La primera medida de su técnico fue volver a la defensa de cuatro con la entrada de un abucheado Ceballos por Reguilón y la última de Brahim Díaz por Valverde con el equipo cada vez más acorralado y sin poder dominar. Cuando peor estaba el panorama, en una jugada aislada y tras un error, Ceballos dio alivio al campeón de Europa y un duro castigo al equipo donde creció.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 1 - REAL MADRID, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Pau López; Barragán, Mandi, Bartra, Francis (Tello, min.67); William Carvalho, Guardado (Bouhdebouz, min.85); Joaquín, Lo Celso, Canales; y Sanabria (Loren, min.87).



REAL MADRID: Keylor Navas; Sergio Ramos, Varane, Nacho, Carvajal, Casemiro, Valverde (Brahim, min.82), Modric, Reguilón (Ceballos, min.74); Vinicius y Benzema (Cristo, min.46).



--GOLES.

0-1, minuto 13. Modric.

1-1, minuto 67. Canales.

1-2, minuto 88. Ceballos.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Guardado (min.4), William Carvalho (min.86), por el Real Betis, y a Modric (min.35), Ramos (min.43), Valverde (min.61), por el Real Madrid.



--ESTADIO: Benito Villamarín. 55.167 espectadores.

