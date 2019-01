El Alavés suma contra Stuani y el Valencia sigue su calvario El Villarreal, gafado (1-2) ante el Getafe y el 'Lega' sube posiciones a costa del Huesca Redacción Siglo XXI

domingo, 13 de enero de 2019, 09:11 h (CET)

El Deportivo Alavés terminó la primera vuelta de LaLiga Santander sumando (1-1) ante el Girona, para dejar en el aire su sobresaliente posición de 'Champions' ante lo que haga el Real Madrid, mientras que el Valencia se llevó otro golpe en Mestalla ante el Real Valladolid (1-1), el Getafe dejó penúltimo al Villarreal (1-2) y el Leganés escaló en la tabla a costa del colista Huesca (1-0).



El Girona atosigó bien al Alavés en Montilivi, causando además muchos problemas en el área vasca. Los de Eusebio domaron un duelo de equipos aguerridos y su intensidad la mezclaron con el talento e inspiración de Stuani. El delantero uruguayo hizo su duodécimo gol en liga con una espectacular chilena con la zurda, dejando botar el balón rebotado en la otra pierna. Mejoró antes de llegar al segundo tiempo el Alavés, con Sobrino y Manu García, y dio el paso adelante con acierto, porque a los cinco minutos Borja Bastón hizo el empate.



Los locales terminaron de perder el dominio, aunque reclamaron dos jugadas sin mucha polémica en el área rival, con Stuani y Portu por los suelos, pero el Alavés fue poco a poco dando por bueno el punto, después de perder esta semana a Jony por lesión y a Ibai rumbo a Bilbao. Y es que los vascos ponen en juego su cuarta plaza con el Madrid, pero con objetivos más que encaminados, y los catalanes se quedan en zona tranquila, a tiro de Europa.



En Mestalla, el cuadro 'che' volvió a la de cal y arena, por momentos saboreando un triunfo para buscar de regularidad, pero un golazo de falta de Alcaraz dejó el empate contra el Valladolid. Fue otra estocada al proyecto de Marcelino en un Valencia que le costó mucho insistir para hacer el 1-0, finalmente obra de Parejo a 20 minutos del final en una gran pared con Soler.



El capitán y el extremo derecho fueron lo mejor de los locales, que vieron perdonar de nuevo a Rodrigo, penalti incluido en la reanudación, y Santi Mina, en boca de gol, antes del gol que Parejo celebró con rabia. No duró mucho la alegría en Mestalla, con un misil más al desafío de Marcelino en el banquillo de un Valencia que sigue lejos de la zona noble en la tabla. El Pucela se acerca a lo rojo, reclamando una última jugada mal anulada a Óscar Plano.



EL GETAFE CASTIGA A UN VILLARREAL GAFADO

La jornada de sábado la cerró otro paso del 'euro' Getafe, coqueteando con esa zona para dormir incluso sexto, que fue capaz de salir con los tres puntos del Estadio de La Cerámica ante un Villarreal gafado. El 'submarino' se vio sentenciado por una genialidad de Jorge Molina y otra de Ángel y se estrelló con el meta David Soria y con los postes, en un final agónico.



Con Iborra de titular y Cazorla dando juego, al cuadro amarillo le costó sacar dudas de un 'Geta' que tuvo la primera con Portillo. Soria echó el cerrojo parando a Funes Mori y los locales pidieron actuar al VAR por dos acciones en el área, pero tras el descanso Molina se guisó el 0-1. Luis García Plaza lanzó al equipo con los cambios pero fue en propia el gol amarillo, de Cabrera.



El festival de paradas de Soria, a Moreno y a Cazorla, y los postes de Mario, Funes Mori y Ekambi, no fueron suficiente. En la última, Ekambi buscó su rechace y sacó el penalti de Ángel, pero en el lanzamiento falló de manera clamorosa en el descuento. Sal en la herida de un Villarreal que no sabe ganar en liga con Luis García y cae penúltimo con 17 puntos. La historia es muy distinta en Getafe.



En sesión matinal, al sur de Madrid, el Leganés se quedó tres puntos vitales para cerrar la primera vuelta a más de un partido de la zona roja con 22. El cuadro pepinero recuperó la buena línea de los resultados con algo de tacañería, sin sacar lo mejor en su feudo pero ante un Huesca que tampoco vendió muy cara su piel.



Un intento de Ferreiro que sacó Siovas fue el bagaje ofensivo de los visitantes. Los de Pellegrino firmaron su peor primera mitad del curso y después En-Nesyri calzó un buen balón a la red para relajar las gradas con el 1-0. Antes la tuvo Jonathan Silva y El Zhar perdonó la sentencia. El Huesca se queda bastante hundido como colista con 11 puntos, mientras que el Leganés se ve decimocuarto.

