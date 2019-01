El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha comentado tras ganar al Panathinaikos (79-68) en el Palau Blaugrana y consolidar la sexta plaza, con tres victorias de margen para seguir en el 'playoff', que estar en él depende de sus jugadores pero "hacer más ya no", en relación a ser cuartos y tener el factor pista a favor.



"Clasificarse para el 'playoff' depende de nosotros ahora, después de este partido en que hemos ganado depende de nosotros. Hacer más ya no depende de nosotros. Algunos jugadores tienen como objetivo estar entre los cuatro primeros, estoy muy feliz de ello, pero la realidad no es esa. Si depende de otros, problemas", comentó en rueda de prensa.



Y es que quiere planear primero "mejorar el juego". "Quiero usar esta oportunidad de enlazar victorias para clasificarnos, pero quedan muchos partidos. Y en la Liga Endesa también, y tienes que jugar al límite para ganar. No se puede analizar por separado, son dos ligas muy complicadas", aseveró.



"Estamos en enero, no sabemos. Es una situación positiva, no solo porque ganamos sino porque lo hicimos a equipos en gran ritmo. Pero todo el mundo sabe que es complicado jugar esta competición, es un baloncesto completo", concluyó.



Sobre el partido, aseguró que fue "muy difícil" ganar. "Fue difícil el partido de hace dos días en Milán, también este. Controlaron muy bien el rebote y la transición en el segundo cuarto, pero estamos en una buena forma, con confianza, y en la segunda parte hicimos un gran trabajo en defensa y con 10 rebotes ofensivos, en 20 minutos", destacó.



"Thomas Heurtel mejora y es definitivo, en puntos y en su pensamiento. Primero controla su juego y sus emociones, si controla su juego y ambición puede controlar al equipo. Pero el líder es el entrenador", apuntó sobre el base francés, autor de 23 puntos.



En cuanto al ambiente en el Palau, celebró que la afición se crea al equipo. "Los jugadores reciben una energía adicional. Si saben que no estamos solos, que está el pabellón lleno y con unos aficionados que creen en el equipo, es una buena sensación. Ayudan, no como en Grecia o Serbia, pero con respeto ayudan", aseguró.