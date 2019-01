Huso publica la biografía novelada de la escritora Aurora Bertrana Natividad Ortiz relata en “Alas hiperbólicas” la vida de la Stevenson española Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 9 de enero de 2019, 11:19 h (CET) Valiente, atrevida, curiosa, transgresora, Aurora Bertrana fue una mujer vanguardista que tuvo la osadía de saber desvestirse de los viejos ropajes de la moral para contemplar el mundo paradisíaco de Oceanía con una mirada prístina e ingenua que nos devuelve a la inocencia de la infancia, desprovista de prejuicios. La autora de la biografía novelada afirma que "Bertrana fue pionera del feminismo español y una catalana universal que viajó por todo el mundo".

En Alas hiperbólicas (Huso Editorial, 2019) Natividad Ortiz nos cuenta la historia de una mujer infatigable, una vida que transita entre la Barcelona de principios del siglo XX, la Girona encerrada entre murallas, las montañas de Suiza y los mares del Sur. En el ocaso de sus días, Aurora Bertrana i Salazar escribe sus memorias en un intento por ordenar el caos de sus recuerdos y mantener a raya a sus fantasmas. Con la ayuda de Carles Montaner, su aplicado mecanógrafo, Aurora emprende un viaje interior armada únicamente de un profundo deseo de sinceridad. Esta novela revela parte de la biografía de una escritora imprescindible y de una mujer luchadora que fue por la vida abriendo caminos.

Aurora Bertrana admiró la libertad de las mujeres polinesias, mayor que la de sus coetáneas occidentales, que practicaban un amor libre, donde la maternidad tenía lugar fuera del matrimonio. Los maoríes concebían la familia de un modo más abierto que los europeos. La pluma de Bertrana dejó fiel testimonio de esta hermosa aventura en Papeete que fructificó en su libro autobiográfico en catalán, Paradisos oceànics (1930), con un enorme éxito de ventas y de crítica que la consagró como una autora de literatura de viajes. La obra fue traducida por ella misma al castellano con el título Islas de ensueño, y también contó con una versión francesa, Fenua Tahití. Vision de Polynésie (1943). Este mundo exótico y deslumbrante es el que vamos a encontrar narrado en Alas hiperbólicas por una Aurora Bertrana octogenaria que rememora esa vida paradisíaca de su juventud en la capital tahitiana.

La escritora Natividad Ortiz dice que "Alas hiperbólicas cuenta la vida de Aurora Bertrana, una escritora que cosechó en su momento éxitos fulgurantes con algunas de sus novelas y, sin embargo, como sucedió con muchas otras mujeres de su época, ha quedado en el olvido para el gran público, silenciada al igual que tantas intelectuales del primer tercio del siglo XIX. La novela desentraña la peripecia vital de una mujer polifacética, atrevida, pionera en muchos campos y que siempre mantuvo intacto su deseo de volar con esas "alas hiperbólicas" que le transportaron a regiones remotas o le permitieron dirigir su vida por derroteros inimaginables para una fémina de aquellos tiempos".

En el prólogo de Alas hiperbólicas, la escritora y filósofa Mercedes Gómez-Blesa dice que "Con una prosa de alto voltaje emotivo, no exenta de preciosismo formal, Natividad Ortiz en esta biografía novelada nos acerca a esta interesante mujer que compartió el deslumbramiento de Stevenson por las islas del Pacífico y que, al igual que él, se vio tentada a escribir un libro de aventuras situada en estas lejanas tierras, tentación que su padre, el escritor Prudenci Bertrana, se encargó de disuadir, al mostrarse reacio a que su hija se consagrase al mundo incierto de la literatura".

Natividad Ortiz es historiadora y profesora. Se doctoró con una tesis sobre las mujeres en la masonería española por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado del curso 2003/2004. Ha participado en proyectos de investigación en la Universidad de Salamanca, como “Historia de las mujeres en el siglo XX”, publicado por el Instituto de la Mujer en 2003. En 2005 obtuvo el Premio Victoria Kent de la Universidad de Málaga por el libro Las mujeres en la masonería. Es autora, además, de la obra Mujeres masonas en España. Diccionario biográfico (1868-1939), así como de numerosos artículos relacionados con la historia de las relaciones de género. Es miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española. En 2011 fue publicada su primera novela con el título Hijas de la luz, de temática masónica. En 2015 salió al mercado su segunda novela, Doce años y un día, que ha recibido la distinción del Centro Unesco de la Comunidad de Madrid, como lectura recomendada por su interés cultural. En 2017 fue publicado el más reciente de sus ensayos historiográficos, Masonas y republicanas, así como su novela El diputado fiel. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tú y yo Un poema de Esther Videgain El Poeta de los Animales Un poema de Aurora Varela Península recupera 'El Valle de los Caídos' de Fernando Olmeda Una memoria de España Tras los pasos de Livingstone Un viaje por el África oriental a través de las rutas de los primeros exploradores No decido en el amor Un poema de Aurora Varela