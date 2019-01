Ideas para regalos de empleados, proveedores y clientes Los artículos que se pueden personalizar son de todo tipo y de muchos modelos y colores Redacción Siglo XXI

miércoles, 9 de enero de 2019, 10:51 h (CET) Lo más típico de las fiestas navideñas, además de las comilonas y las fiestas, son los regalos, tanto los de Papá Noel como los de los Reyes Magos y, para algunos suertudos, los del amigo invisible. Estas tradiciones no solo se siguen entre familiares y amigos o, incluso, compañeros de trabajo; algunas compañías y empresas también suelen entregar o enviar un detalle a sus empleados, a modo de agradecimiento por los servicios prestados. Lo más común es que los trabajadores reciban una cesta de productos de alimentación y bebida que puedan ser utilizados durante las fiestas (embutido, turrones, bombones, botellas de vino y cava, etc.). Sin embargo, otros regalos para empresas son un poco más originales, ya que personalizan algún artículo con el nombre de la empresa para que así los que lo reciban lo tengan de recuerdo.

Los artículos que se pueden personalizar son de todo tipo y de muchos modelos y colores. Se trata de un regalo publicitario, ya que al llevar el nombre de la empresa, su logo o ambas cosas impresas, permite que todos los demás puedan verlo. Éstos no solo se entregan a los trabajadores de la empresa, sino también a clientes, proveedores, etc.

El objetivo principal de esta tradición es, sobre todo, la fidelización y la simpatía del cliente hacia la empresa. Es, también, una forma de incentivar las ventas, afianzar la imagen de marca, reforzar los elementos de identidad de la marca (nombre, logo, imagen, colores, etc.), ante el resto de usuarios, atraer la atención de un colectivo específico, etc. Aquí se aportan algunas ideas de artículos para personalizar:



- Muchas empresas prefieren regalar lo más útil para estas fechas: un calendario, ya que recién acaba de empezar el año y es algo que todo el mundo necesitará.

- Otras optan por cosas más típicas o básicas como es un bolígrafo, una taza o un cuaderno de notas.

- Algunos productos se caracterizan, sobre todo, por su utilidad. Este es el caso de las bolsas, mochilas, portadocumentos, neceseres o carpetas. Se trata de algo que la persona que recibe podrá utilizar en numerosas circunstancias y que no se quedará decorando un escritorio o estantería, algo que también sucede en algunas ocasiones.

- Algo también útil es una memoria USB, algo que todo el mundo utiliza para guardar documentos, ya sean personales o del trabajo. En esta sección también se mencionan las baterías portatiles para cargar el teléfono móvil.

- Todo regalo depende de la persona a quien se entrega, por supuesto. Algunas empresas ofrecen regalos infantiles como peluches, lápices de colores, juguetes, etc. Otras ofrecen productos de maquillaje y peluquería. Los regalos suelen depender de la temática del negocio de la empresa en cuestión.

- Otro regalo muy típico es un llavero con el nombre y logo de la empresa, así como el teléfono de la misma. Las personas que utilicen dicho regalo sabrán en todo momento a quien tienen que llamar, si es que lo necesitan.



