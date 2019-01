El Sporting también hurga en la herida del Valencia El delantero belga no acertó inexplicablemente. Ahí comenzó a complicarse la vida el equipo de la capital del Turia Redacción Siglo XXI

miércoles, 9 de enero de 2019, 10:45 h (CET) El Sporting de Gijón, único equipo de Segunda División que sigue vivo en la Copa del Rey, derrotó este martes al Valencia (2-1) en el partido de ida de los octavos de final del torneo del 'K.O.' gracias a un gol del inglés Nick Blackman a diez minutos para el final del choque.



El Molinón acogió un duelo donde los pupilos de Marcelino García Toral merecieron mejor suerte después de perdonar una buena nómina de ocasiones. La primera de ellas al primer minuto de juego en botas de Batshuayi. El delantero belga no acertó inexplicablemente. Ahí comenzó a complicarse la vida el equipo de la capital del Turia.



Carlos Soler tuvo la segunda oportunidad de los 'che' con un disparo lateral que se fue envenenando antes de llegar a portería, pero -curiosamente- el primer gol del partido no llevó la firma del Valencia, sino de un Sporting que había aguantado agazapado y acabó encontrando un premio más grande que sus méritos.



El centro de André Sousa fue rematado por Noblejas. El Valencia quiso despertar antes del descanso con el joven coreano Kang-in Lee -titular este martes- pero el gol llegó en botas de Parejo. El de Coslado lanzó a puerta y su disparo pegó en el travesaño, sobrepasó la línea de gol y el cuero salió escupido hacia el corazón del área. El árbitro consultó el VAR y confirmó el gol del capitán valencianista.



En la segunda mitad, y pese al afán del equipo de Marcelino, que regresó sin suerte a la que fue su casa, tan solo hubo un gol, el que marcó Blackman cuando corría el minuto 80 con un cabezazo excepcional. Antes, Gameiro falló de chilena y Jaume tuvo que sacar con apuros un córner cerrado que estuvo cerca de ser olímpico.



Sin embargo, el decorado no cambió para un Valencia, que estará obligado a remontar en Mestalla la próxima semana. Los asturianos, por su parte, quieren seguir reclamando los focos en Copa después de su irregular racha en Liga, donde ocupan la undécima posición y están a casi diez puntos de los puestos de promoción.



--OCTAVOS DE FINAL.

-Martes.

Sporting - Valencia 2-1.

-Miércoles.

Girona - Atlético. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 19.30 horas.

Villarreal - Espanyol. Munuera Montero (C.Andaluz) 20.30 horas.

Getafe - Valladolid. Melero López (C.Andaluz) 20.30 horas.

Real Madrid - Leganés. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.30 horas.

-Jueves.

Athletic - Sevilla. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 19.30 horas.

Betis - Real Sociedad. Jaime Latre (C.Aragonés) 20.30 horas.

