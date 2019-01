El Poeta de los Animales Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 8 de enero de 2019, 09:42 h (CET) Con letra sincera Ángel habla claro,

Profundidad en su alma observo,

Y pregunta a otros poetas

Porque si hablan de todo

Olvidan que el animal

También es "hermano".



Sumen a su canto pues,

Poetas que aquí nos leen

La enseñanza más profunda

Hablando de seres iguales,

Indefensos, celestiales, amigos,

Que Ángel Padilla y servidora

No dudamos en considerar

Comentarios MARY VR 08/ene/19 14:29 h. Enhorabuena. Me llegó y me gustó. CONSUELO RODRÍGUEZ 08/ene/19 14:27 h. Claro que son hermanos. Claro.

