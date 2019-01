Península recupera 'El Valle de los Caídos' de Fernando Olmeda Una memoria de España Redacción Siglo XXI

martes, 8 de enero de 2019, 08:55 h (CET) Han pasado ochenta años desde que Franco ideó la construcción del Valle de los Caídos, un mausoleo concebido para materializar sus deseos de perpetuación e inmortalidad y, al mismo tiempo, homenajear a los que fallecieron en la guerra civil española. Desde su inauguración en 1959, el conjunto monumental —majestuoso para unos e ignominioso para otros— no ha dejado de sembrar la discordia y de llenar titulares, ya sea por el proyecto de conversión en un museo sobre la memoria histórica o por el traslado de los restos del dictador.



Convertido en una obra de referencia por su calidad y rigor documental, este trabajo de Fernando Olmeda profundiza en la historia del monumento donde no solo permanecen enterrados Franco y Primo de Rivera, sino casi 34.000 víctimas de ambos bandos, un tercio de las cuales aún están sin identificar. A partir de documentos oficiales inéditos y de testimonios de la época, el autor aborda los problemas que planteó su construcción y desvela numerosos secretos del monumento que hoy vuelve a estar en boca de todos.



El autor

Fernando Olmeda (Madrid, 1962) es periodista, director de documentales y escritor. Licenciado en Ciencias de la Información y en Ciencias Políticas, ha trabajado en medios como la Cadena SER, Telemadrid o Telecinco. Es autor de libros sobre memoria histórica (El látigo y la pluma y El Valle de los Caídos), biografías (Gerda Taro, fotógrafa de guerra y Gyenes, el fotógrafo del optimismo), olimpismo (Españoles de oro) y también de obras de ficción (A seis pasos de ti). En 2006 ganó el Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid con Contraseñas íntimas. Su documental El viaje de Carla ha recibido, entre otros, el premio del público al mejor documental nacional e internacional y el premio a la mejor obra española 2014 en el festival de cine LesGaiCineMad.

