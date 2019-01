El Real Madrid pierde a Toni Kroos varios partidos por una lesión en el aductor izquierdo No podrá estar mañana en el partido de Copa Redacción Siglo XXI

martes, 8 de enero de 2019, 08:23 h (CET) El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, podría estar de baja las próximas semanas por culpa de una lesión muscular en el aductor izquierdo, producida ayer domingo en el duelo ante la Real Sociedad.



"Tras las pruebas realizadas hoy lunes a nuestro jugador Toni Kroos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura de grado II en el aductor izquierdo", señaló el conjunto blanco en su página web.



El jugador germano, que disputó 80 minutos en el partido ante los realistas antes de ser sustituido por Dani Ceballos y cuya baja se une a la del mediocentro Marcos Llorente y a la de los delanteros Marco Asensio, Gareth Bale y Mariano, no podrá estar este miércoles en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés ni en el Benito Villamarín ante el Betis el próximo domingo.



Aunque, como es habitual, el club madridista se limitó a decir que el internacional queda "pendiente de evolución", el grado de la lesión podría dejar fuera de los terrenos de juegos al centrocampista hasta tres semanas.



