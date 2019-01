El Barça cumple en Getafe y aprovecha los regalos

El FC Barcelona se impuso (1-2) este domingo en Getafe para aprovechar una jornada 18 propicia para el líder de LaLiga Santander, que se escapa con los pinchazos del resto de aspirantes, un triunfo sufrido de los azulgrana, con los goles de Leo Messi y Luis Suárez en el primer tiempo.



Los de Ernesto Valverde retoman la competición doméstica con una feliz jornada de Reyes. Los regalos para el Barça fueron el empate entre Atlético de Madrid y Sevilla (1-1) y la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad (0-2). Después de cumplir en el Coliseum, el Barça se escapa en el liderato con 40 puntos, cinco más que el Atleti, mientras que el Madrid se queda a 10.



El Getafe de Bordalás no lo puso ni mucho menos fácil y, como es habitual en los culé, la calidad y efectividad de Messi y Suárez fueron la diferencia. Poco después de la bronca en el Bernabéu con el VAR, al sur de la capital también tuvo su protagonismo el videoarbitraje. Al 'Geta' no le ayudó a ver un posible penalti de Vidal a Maksimovic, en la misma jugada de un gol anulado a Mata, por una supuesta falta de Ángel a Lenglet.



Los dos delanteros locales y la presión azulona, a un centro del campo sin Busquets, dieron muchos problemas al líder. El suspense del no gol aturdió más si cabe a los de Valverde, hasta que Messi fue poco a poco calmando los nervios. A los 20 minutos, el '10' se coló entre la defensa rival para hacer el 0-1 con algo de fortuna en el rechace de Soria. Messi permitió poco después la presentación en modo de desmarque de Luis Suárez. El uruguayo haría el 0-2.



Una volea del charrúa fusiló la red local para convertir la noche en cómoda por momentos a pesar de la presión e intensidad del Getafe. El equipo madrileño no desesperó, en un duelo de ida a vuelta contrario a los intereses azulgranas. La suerte sonrió al Barça con un balón al poste de Arthur en su propia portería, pero Mata hizo el 1-2 en la reanudación, en despiste general de la zaga visitante.



Tras el descanso, el Barça salió dormido, acusando el parón navideño o los polvorones. El empuje azulón llegó a los guantes de Ter Stegen, en un disparo de Cabrera y otra muy clara de Mata. Los de Valverde quedaron reducidos al contragolpe, con Dembélé lanzando buenas llegadas en superioridad. Soria se desquitó con dos paradas de mérito a Messi y el 'Geta' tampoco llegó con fuerzas al final.



Después de cinco partidos sin perder, el Getafe cede aunque sigue a las puertas de Europa. Mientras, el Barça pone tierra de por medio a base de resultados en busca de una liga apretada, con una propicia primera semana de año, aunque el juego culé atraviese de nuevo un discreto momento de forma.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE CF, 1 - FC BARCELONA, 2. (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

GETAFE CF: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Antunes; Maksimovic, Arambarri; Foulquier (Molina, min.58), Portillo (Robert Ibáñez, min.84), Ángel (Samu, min.74); y Mata.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal (Busquets, min.70), Rakitic, Arthur (Aleñá, min.88); Dembélé (Coutinho, min.84), Messi y Suárez.



--GOLES:

0 - 1, min.20, Messi.

0 - 2, min.39, Luis Suárez.

1 - 2, min.43, Mata.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó a Foulquier (min.15), Damián (min.61), Cabrera (min.69) y Maksimovic (min.77) por parte del Getafe. Y a Arthur (min.12), Alba (min.15) y Vidal (min.65) en el Barça.



--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.