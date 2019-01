Morata disfruta de la FA Cup y Cesc Fàbregas se despide Morata encontró algo de confianza para el 2019 Redacción Siglo XXI

domingo, 6 de enero de 2019, 09:11 h (CET) El delantero español del Chelsea Álvaro Morata dio el pase a cuarta ronda de la FA Cup a su equipo, con un doblete ante el Nottingham Forest en Stamford Bridge, feudo londinense que pareció despedir de la Premier a Cesc Fàbregas, en una jornada copera en la que también avanzaron Manchester United y Arsenal.

Morata encontró algo de confianza para el año que recién empezó, cuando incluso suena como posible pieza de intercambio con otro delantero que deje más goles en Londres. El ex del Real Madrid firmó un doblete en 10 minutos de la segunda parte, protagonista como lo fue un Cesc que, entre lágrimas, se llevó las ovaciones de su afición, en gesto de despedida.

El ex del Barça, que cumplió esta semana los 500 partidos en la Premier, apunta al Mónaco en este mercado de invierno. Su otro equipo en el fútbol inglés, el Arsenal --13 veces campeón de la FA Cup--, goleó sin problemas a un flojo Blackpool, que regaló en defensa para los tantos de Willock (2) y Iwobi, para estar en dieciseisavos.



Además, el United de Solskjaer, que venía de su cuarta victoria en otros tantos partidos de Premier con el noruego, se impuso al Reading con goles del español Juan Mata y Lukaku. De la primera categoría del fútbol inglés cayeron Huddersfield, Cardiff City y AFC Bournemouth, mientras que el Newcastle de Rafa Benítez tendrá que jugar 'replay' con el Blackburn Rovers.



