El Alavés sigue de aúpa y el Rayo logra oxígeno en Zorrilla

El Deportivo Alavés ha comenzado el 2019 con una remontada frente al Valencia CF (2-1) y situándose provisionalmente en la cuarta posición, en una 18ª jornada de LaLiga Santander donde el Rayo Vallecano ha logrado oxígeno en la zona de descenso, gracias a su triunfo (0-1) en el campo del Real Valladolid.



Así, el conjunto vitoriano se aprovechó en casa de la endeblez de un Valencia que sigue con dudas, en mitad de tabla con 22 puntos e incapaz de aguantar la ventaja en el marcador que le había dado su capitán, Dani Parejo, con un gol de falta en el minuto 14.



El cosladeño anotó ese libre directo en la frontal del área, con un bonito disparo que cogió la rosca justa para evitar que el guardameta local, Fernando Pacheco, siquiera pensase en hacer una estirada. Pese a hacer la 'estatua', Pacheco desprendió seguridad en los siguientes lances de peligro visitante.



Como réplica, el Alavés no se desdibujó e hizo el 1-1 en el minuto 21. Su autor fue Borja Bastón, con un rechace en su rodilla izquierda dentro del área rival, tras un saque de esquina mal defendido por el central francés Mouctar Diakhaby.



El conjunto 'che' acusó el golpe y no halló respuesta al ímpetu local, sumando su falta de ideas a la carencia de alternativas desde el banquillo. Y es que Marcelino García Toral tenía las bajas para esta cita de Coquelin, Güedes y Kondogbia por lesión, de Gayà y Soler por sanción, y de Gameiro por una gripe.



De tal manera, Tomás Pina rubricó el definitivo 2-1 justo antes del descanso, con un lanzamiento fuerte y raso tras una jugada a balón parado. El equipo vasco maniató bien a su rival en la segunda parte y no dio opción a la sorpresa, cerrando la victoria con la que alcanzó los 31 puntos y un hueco momentáneo en la zona de 'Champions League'.



Por otra parte, en el estadio José Zorrilla, Álvaro Medrán marcó para el Rayo el único gol del partido a los 40 segundos. A pase de Adrián Embarba, y después de una triangulación con Álex Moreno, Medrán remató cruzado desde la banda izquierda nada más entrar en el área.



En los compases finales, tras un encuentro sin alardes por parte de ambos clubes, Stole Dimitrievski despejó un penalti a Míchel Herrero que habría salvado al menos un punto para los pucelanos. Por ello, los vallecanos sumaron tres hasta situarse con 16 puntos, mientras que el Valladolid se quedó decimocuarto con 21.