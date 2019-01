Granada y Albacete brindan un empate de Primera

El Granada no pudo (1-1) con el Albacete este viernes en el arranque de la jornada 20 de LaLiga 1/2/3 a pesar de terminar mejor un bonito partido en el Nuevo Los Cármenes, duelo directo por el liderato que guarda el equipo andaluz, mientras que el Tenerife sumó tres puntos importantes ante el Elche (2-1).



El equipo nazarí asedió en el tramo final al manchego, pero se tuvo que conformar con un punto que les garantiza, salvo una soberana goleada del Málaga al Reus, una jornada más la condición de líder. Con 39 puntos, el Granada retomó la competición tras el parón navideño en lo más alto, pero con sabor agridulce por las muchas ocasiones que tuvo en especial en el segundo tiempo.



A un punto de la cabeza seguirá un Albacete que estiró su racha a 11 partidos sin perder, aunque por momentos se vio líder con el gol de Bela a la hora de encuentro y al final terminó pidiendo la hora. Un remate en plancha y de cabeza que no bajó los ánimos del Nuevos Los Cármenes. Después de un primer tiempo de más control, el Granada se fue arriba en el segundo.



Fede Vico fue claro protagonista, con tres ocasiones muy claras que toparon con los postes o con Tomeu Nadal, hasta que logró hacer el empate desde el punto de penalti. El asedio local no rompió el empate que celebra el tren perseguidor, para seguir apretando la pelea por el ascenso directo.



Además, la jornada dejó este viernes el triunfo en casa del Tenerife, como no lograba hacer desde la jornada 15, en un duelo directo por alejarse de la zona de descenso. Malbasic adelantó a los locales en una buen contra y Xavier Torres empató antes del descanso de penalti, por manos de Alberto.



Jorge Saenz volvió a poner a los canarios por delante y el Elche buscó sin éxito la igualada, estando más cerca la sentencia local por los espacios de un cuadro ilicitano volcado. El Elche se queda con 21 puntos, mirando a la zona roja, mientras que el Tenerife suma 22.