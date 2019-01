Barça Lassa - Darussafaka Tekfen Istanbul, 97-65

El Barça Lassa ha ganado este viernes con gran autoridad al Darussafaka Tekfen Istanbul (97-65) en la jornada 16 de la Euroliga, primera de la segunda vuelta de la Fase Regular, para sumar un tercer triunfo consecutivo y arrancar bravo y firme su carrera hacia los 'playoffs', en cuya zona pretende asentarse.



Thomas Heurtel, con 18 puntos y 4 asistencias, lideró en la pista a un Barça Lassa que arranca el año nuevo con fuerza, sin titubear ante un colista y evitando lo que hubiera sido una sorpresa mayúscula. Pero, con esa seriedad y consistencia que Svetislav Pesic quiere que sea tónica habitual, aplastaron al rival para intentar mostrar a Europa que el Barça de las dos caras puede haber quedado atrás.



El dominio blaugrana al descanso era ya aplastante, no sólo por el 54-27 en el marcador sino por haber cogido 27 rebotes por sólo los 9 del Darussafaka, o por haber anotado en el primer cuarto más puntos (29) que los turcos en toda la primera parte. No hubo color, pese al 2-6 inicial con dos triples de los visitantes.



La tercera victoria seguida del Barça Lassa, la que les permite colocarse en la zona alta de la tabla con un balance de 9-7, se cuajó de inicio gracias a una combinación incontestable; ataque preciso y defensa intensa y sin fisuras. Ni Toney Douglas (23 puntos), el mejor contrario, pudo encontrar espacios para tirar con comodidad. Arriba, el Barça Lassa martilleó con mates y un juego rápido y versátil.



Quizá por tener en mente el partido de la primera vuelta, ganado (71-79) pero sufriendo en el tercer cuarto (24-11 en contra), el equipo de Svetislav Pesic no se descentró y logró empezar el 2019 con fuerza. No dio opción al rival, perdido, de meterse de nuevo en el partido y los catalanes irán a Milán, feudo complicado, en una gran dinámica de juego y resultados.



No obstante, por lo apretado que está el calendario, bajaron el ritmo físico, sobre todo en ataque, en un tercer cuarto que se llevaron por un ajustado 19-18. No peligraba el partido, pero aún así dominaron el parcial. Con menos prisa en ataque, Thomas Heurtel con la batuta y coreado su nombre al son de 'La Marseillaise', mate a dos manos tras robo incluido.



Sirvió el partido también para dar minutos, no muchos, a un Kyle Kuric que busca encontrar su mejor tono físico, igual que un Ante Tomic voluntarioso en pista pero cargado de personales, al no llegar a tiempo de cubrir a los atléticos Michael Eric o Jeremy Evans. También jugó Rolands Smits, aunque sin opción a reivindicarse.



No hizo falta, ya que los de Svetislav Pesic casi ni sudaron para llevar la diferencia máxima en el marcador hasta los 37 puntos. El último parcial, con un Darussafaka doblegado y entregado, sirvió para rodar, para 'entrenar' pese a un 0-11, y para confirmar esta victoria que hace que el Barça Lassa empiece muy fuerte la carrera por estar en los 'playoffs', los mismos con los que hace dos años que no se relaciona.