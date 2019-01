Llull resurge y el Madrid se desquita en Euroliga Los de Pablo Laso superan a Maccabi para afianzar la segunda plaza Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 4 de enero de 2019, 08:43 h (CET) El Real Madrid se desquitó de la última derrota continental en Estambul a costa del Maccabi Tel Aviv este jueves en el WiZink Center (91-79), para comenzar con victoria la segunda vuelta de la fase regular de la Euroliga en el paso al frente de Sergio Llull, que lideró el despegue blanco tras el descanso.



El '23' del campeón de Europa, que anotó dos puntos entre Fenerbahce y Baskonia los dos partidos anteriores, se fue al descanso sin anotar, pero en la reanudación se enchufó en el punto de inflexión de la jornada 16 en el Palacio. No fue su mejor versión, aún buscándose esta temporada después del año pasado lesionado, pero sí despertó a un Madrid enredado y algo espeso.



Los cinco puntos seguidos y el reparto de juego de Lull lanzaron a un Madrid que se llegó a marchar de 14 en el tercer cuarto. Sin embargo, un Maccabi peleón y mejorado en la línea del técnico Giannis Sfairopoulos se aferró (69-62) de cara a los últimos 10 minutos. El Madrid se empleó en defensa, con un gran Rudy Fernández, y pudo imponer su ritmo para rubricar el triunfo sin complicaciones, 13-3 en segunda posición de la tabla.



Los de Laso igualaron la lucha por el rebote para pasar a mandar en un partido igualado en sus dos primeros cuartos. El Madrid se encontró un duro encuentro para empezar el 2019, un rival muy distinto al que arrolló por 21 puntos en la ida. El Maccabi plantó una defensa agresiva en el Palacio y movió su juego ofensivo para aguantar el tipo en la casa del campeón de Europa.



Ayón fue el sustento blanco, desde el banquillo y con protagonismo a los dos minutos por dos faltas de Tavares. El mexicano anotó todo lo que tuvo en el primer cuarto y fue poco a poco tomando la medida a Tyus. Pese a los triples de Rudy, Randoplh o Taylor, al Madrid le faltó aportación exterior, como la de un Llull aún en la mala dinámica de los dos últimos partidos.



Caloiaro y Roll permitieron al Maccabi seguir apretando a los blancos en un segundo cuarto igualado, intercambio que sujetaron los de Laso con el acierto de Ayón, Thompkins o Randoplh (44-44). El Madrid dio su golpe en la reanudación con la añorada alegría de Llull y, a pesar del descontrol en alguna decisión arbitral que terminó con el partido de Tavares, los de Laso ataron la decimotercera.



Rudy sacó el recital en defensa para permitir el juego vertical de un Madrid que terminó de sacar de la pista a su rival mediado el último cuarto (82-67). Entre Rudy y Llull pusieron los puntos desde el perímetro, mientras Ayón seguía engordando su valoración hasta los 31. Lo contrario de un Maccabi que además de Roll (23 puntos) y Tyus (17) no sacó argumentos para subir a la lucha por el 'Top 8'.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 91 - MACCABI TEL AVIV, 79. (44-44, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Llull (11), Causeur (-), Taylor (3), Randolph (11) y Tavares (4) --quinteto inicial--; Ayón (18), Rudy (13), Campazzo (11), Thompkins (12), Deck (4), Reyes (2) y Prepelic (2).



MACCABI TEL AVIV: Wilbekin (2), Kane (3), Caloiaro (13), O'Bryant (6) y Tyus (17) --quinteto inicial--; Ray (4), Roll (23), Zoosman (1), Avdija (-), Cohen (4) y Levi (3).



--PARCIALES: 21-19, 23-25, 25-18, 22-17.

--ÁRBITROS: Boltauzer, Radovic y Obrknezevic. Eliminado por faltas personales Campazzo por parte del Madrid. Y a O'Bryant en el Maccabi.



--PABELLÓN: WiZink Center, 9.915 espectadores. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Real Madrid saca el rodillo en el Buesa Arena Los blancos aniquilan al Baskonia y se colocan segundos en la tabla El Barça Lassa se mete en la Copa tras ganar a Obradoiro y el Valencia sigue de dulce El equipo de Pesic tuvo que apretar los dientes para remontar el duro inicio de los gallegos El Real Madrid deja escapar la victoria en el último minuto Los de Laso tenían el partido en el bolsillo, pero Datome se cobró la revancha tras la final de la pasada Euroliga El 'Granca' se deshace del Zalgiris a trompicones Los isleños vencieron por 73-66 al conjunto lituano Nueva paliza del Betis EPlus, a medio gas, para despedir el año (85-69) Duodécimo triunfo consecutivo, éste frente al Oviedo, de un equipo que se mantiene en el liderato de la LEB Oro