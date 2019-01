El Manchester City se impone al Liverpool y aguanta en la pelea por el título Con goles de Agüero y Sané, los 'citizens' sufrieron para ganar (2-1) Redacción Siglo XXI

viernes, 4 de enero de 2019, 08:42 h (CET) El Manchester City se ha impuesto este jueves al Liverpool por 2-1, con goles de Agüero y de Sané, en un partido decisivo por el título de la Premier League, cuya 21ª jornada ha echado el cierre con este gran resultado para el conjunto 'citizen' en su reto de aguantar el ritmo a los 'reds' en la cabeza de la clasificación.



El Etihad Stadium vivió un duelo intenso, casi una 'final' para los locales a tenor de sus 47 puntos antes del pitido inicial, y que se convirtieron en 50 tras un sufrido desempeño. Por su parte, el Liverpool tenía 54 y sacar tajada de esta visita serviría para mantener a raya al gran rival por salir campeón, con permiso de un Tottenham Hotspur que sigue al acecho (48).



Los pupilos de Pep Guardiola salieron con ímpetu y dominaron en la primera mitad, si bien faltaba concretar las ocasiones de peligro y cerca estuvieron de pagarlo caro en una jugada rocambolesca al cuarto de hora. Tras una pared al borde del área, Mo Salah filtró un pase raso al desmarque de su compañero Sadio Mané, quien a la espalda de los centrales y a la carrera se sacó un disparo cruzado.



Superó al guardameta local, Ederson, pero se estrelló en la cepa del poste; el defensa John Stones despejó con tan mala fortuna que la pelota rebotó en su arquero y se encaminó hacia la portería, pero el propio Stones reaccionó a tiempo para revolverse y desviar el balón sobre la misma línea por debajo de las piernas de Salah.



La tecnología de línea de gol (GLT) corroboró que se había evitado el 0-1 por apenas 1,13 centímetros. Y eso envalentonó al City, que abrió el marcador al borde del descanso. El argentino Sergio Agüero, dentro del área, 'cazó' una asistencia de Bernardo Silva desde el lado izquierdo; el 'Kun' se adelantó en el escorzo al defensa Dejan Lovren y enganchó un zurdazo que batió a Alisson por alto y a bocajarro.



BUENOS CAMBIOS DE KLOPP

Jürgen Klopp movió ficha en la segunda parte, metiendo en el campo a Fabinho y a Xherdan Shaqiri, lo que regeneró a su equipo. Así, Roberto Firmino empató para el Liverpool en el 64', de cabeza en el área pequeña, tras un pase de Andrew Robertson también con la cabeza. Todo había nacido de un pase largo de Trent Alexander-Arnold desde el otro lateral, con fallo incluido de Danilo en el marcaje y de Stones en la cobertura.



Cuando peor lo estaban pasando los 'citizens', Raheem Sterling subió el balón en un contraataque y vio desmarcarse al alemán Leroy Sané por el costado zurdo. El germano, raudo, disparó raso y cruzado con la pierna izquierda; la pelota rebotó en el poste contrario pero acabó en el fondo de las mallas, para desgracia de Alisson.



Ese 2-1 (72') invitó al Liverpool a desmelenarse, e incluso Salah tuvo una buena ocasión de empatar con un zurdazo que despejó Ederson a córner. Enfrente, Sterling contó con una doble oportunidad para sentenciar, desbaratadas ambas por un Alisson que instigó a sus compañeros a irse hacia arriba. Pero los visitantes no hallaron premio y cayeron derrotados, algo que no sucedía en la Premier desde el 6 de mayo de 2018.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 21.

-Martes.

Everton - Leicester City 0-1.

Arsenal - Fulham 4-1.

Cardiff City - Tottenham Hotspur 0-3.

-Miércoles.

Bournemouth - Watford 3-3.

Chelsea - Southampton 0-0.

Huddersfield - Burnley 1-2.

West Ham - Brighton 2-2.

Wolverhampton - Crystal Palace 0-2.

Newcastle - Manchester United 0-2.

-Jueves.

Manchester City - Liverpool 2-1.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC Pts.

1. Liverpool 21 17 3 1 49 10 54.

2. Manchester City 21 16 2 3 56 17 50.

3. Tottenham 21 16 0 5 46 21 48.

4. Chelsea 21 13 5 3 38 16 44.

5. Arsenal 21 12 5 4 46 31 41.

6. Manchester United 21 11 5 5 43 32 38.

7. Leicester 21 9 4 8 25 23 31.

8. Watford 21 8 5 8 30 31 29.

9. Wolverhampton 21 8 5 8 23 25 29.

10. West Ham 21 8 4 9 29 32 28.

11. Everton 21 7 6 8 31 31 27.

12. Bournemouth 21 8 3 10 31 40 27.

13. Brighton 21 7 5 9 24 29 26.

14. Crystal Palace 21 6 4 11 19 26 22.

15. Newcastle 21 4 6 11 15 29 18.

16. Burnley 21 5 3 13 21 42 18.

17. Cardiff 21 5 3 13 19 41 18.

18. Southampton 21 3 7 11 21 38 16.

19. Fulham 21 3 5 13 19 47 14.

