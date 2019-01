¿Por qué es tan importante un buen discurso? No se puede subestimar la importancia de contactar a conferenciantes de alto nivel Redacción Siglo XXI

jueves, 3 de enero de 2019, 09:00 h (CET) No hay nada más agradable que asistir a una conferencia en la que cada uno de los ponentes genere un ambiente armonioso y transmita su conocimiento con soltura y facilidad. Resulta una experiencia fenomenal aprender más acerca de un tema en particular, así como conocer a expertos en el área y a otras personas también interesadas. Pero, ¿quién no se ha aburrido a mitad de una presentación? Esto puede suceder por varias razones, pero las principales suelen ser: la falta de un buen discurso, o que el conferenciante del momento no logre relacionarse bien con el público ni transmitir adecuadamente su conocimiento.

Por eso, en el momento de organizar una conferencia es sumamente importante saber muy bien a qué conferenciantes llamar y tener opiniones acerca de ellos, bien sea a través de terceros o después de haberlos visto personalmente. Si no se tiene una lista de contactos muy extensa que conecte con el conferenciante deseado, actualmente hay páginas web a través de las cuales se puede acceder a los mejores conferenciantes.

No se puede subestimar la importancia de contactar a conferenciantes de alto nivel, porque son ellos quienes tienen la tarea de mantener el evento animado, buscando interactuar con el público sin llegar al punto de ser invasivos, y presentando un discurso ejemplar.

Teniendo esto en cuenta, es importante reconocer que el peso de la excelencia de la presentación recae de manera importante en el discurso preparado, y esa labor puede resultar más complicada de lo que aparenta. Por suerte para los conferenciantes, existen varios consejos que pueden aliviar un poco la carga.



Cómo organizar un discurso de la mejor manera

Hacer una lluvia de ideas Tratar de imaginar cómo les gustaría escuchar el discurso al público. Esbozar un modelo de esquema que podría funcionar, y pensar el título de la presentación y de cada uno de los apartados.

Definir el objetivo e ideas principales Tratar de concretar cuáles son las ideas más importantes acerca de la información de la que se va a hablar. En base a esto, dar forma al modelo de esquema que se esbozó previamente y desarróllarlo aún más.

Plasmar el esquema Para fijar las ideas y afinar detalles, es favorable plasmar de forma material el esquema que se llevará a cabo durante el discurso. Como en toda presentación, no se debe olvidar establecer la introducción, desarrollo y conclusiones.

Trabajar el cuerpo de la presentación En la introducción lo ideal es ser breve, pero sin dejar de lado aspectos relevantes. También es recomendable que, de ser posible, el conferenciante se presente a sí mismo y busque romper el hielo con el público, tratando de sacar alguna sonrisa y captar su atención.

Lo verdaderamente importante será el buen manejo en el desarrollo del discurso. Tratar de seguir los puntos establecidos en el esquema, mencionar la idea principal con especial énfasis y no olvidar hablar de todas las ideas secundarias que sustentarán lo dicho.

Por último, debe haber un buen cierre del tema, que englobe y resuma todos aquellos puntos que se desea que el público recuerde. Se ha de tener en cuenta que este cierre debe ser contundente y determinante, de forma que la audiencia se quede con las ideas más destacadas rondando por su mente; de esta manera el discurso pueda llegar a ser realmente influyente.

Practicar a solas y acompañado Para trabajar en la soltura y seguridad necesarias para el día del evento, es muy favorable practicar algunos días antes de la presentación, manteniendo el esquema diseñado previamente.

Después de haber obtenido cierta seguridad, lo recomendable es llamar a algún amigo o a alguien cercano que quiera escuchar la práctica, para así obtener comentarios, sugerencias y prever cuáles podrían ser algunas de las preguntas que quizá surgen después del discurso ante el público real, de esta forma se podrá tener una respuesta preparada con anterioridad.

No se debe olvidar que lograr generar el impacto deseado depende muchísimo de cómo se expresen las ideas y el carisma que pueda transmitirse para crear un ambiente con buena dinámica.

