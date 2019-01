La campaña de rebajas generará más de 120.000 contratos Un 4,1% más que el año anterior Redacción Siglo XXI

jueves, 3 de enero de 2019, 08:06 h (CET) La Navidad llega a su recta final y, con ella, da comienzo el periodo de rebajas de invierno en la mayoría de comunidades autónomas españolas. Se trata de un periodo vinculado fundamentalmente al gran consumo y que, año tras año, supone la creación de un importante número de contratos. Adecco prevé que estas rebajas generen 122.900 contratos, lo que supone un 4,1% más que un año atrás.

Un año más, serán los sectores vinculados al gran consumo, como la alta perfumería, la cosmética, la electrónica, la juguetería, la alimentación, la distribución, el retail, la imagen, el sonido, la logística, el transporte e incluso la hostelería y la restauración los que más puestos de trabajo generen.

En cuanto al número de contrataciones, atención al cliente y fuerza de ventas, serán las áreas que aglutinen más contratos. En concreto, el perfil comercial –promotores, azafatas de imagen, teleoperadores o dependientes- será el más buscado en esta próxima campaña.

Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, líderes en creación de empleo Cataluña, con 23.071 nuevos empleos, la Comunidad de Madrid, con 16.484, y la Comunidad Valenciana, con 16.295, son las tres autonomías que realizarán más contrataciones en cuanto a la distribución regional de la campaña de rebajas.

La Región de Murcia y Andalucía son las dos comunidades que les siguen, lo que se traduce en 15.736 y 13.378 contrataciones en las próximas semanas, respectivamente.

Por detrás de ellas aparecen Castilla y León, Galicia y País Vasco, que prevén realizar 6.238, 5.624 y 5.329 contratos, respectivamente. Inmediatamente después, Aragón (4.358 nuevos empleos) y Castilla-La Mancha (4.292 nuevos empleos)

Navarra y Canarias se quedan cerca de los 4.000 empleos. La primera con 3.516 empleos y la segunda con 3.503. Ya en la parte inferior del ranking se sitúan autonomías como Cantabria (2.146 empleos) y Asturias (1.239).

Un año más, las autonomías que menos empleo generarán en esta campaña serán La Rioja, con 913 nuevos empleos, Baleares, con 417, y, por último, Extremadura, que no alcanzará los 360.

La campaña de rebajas se prevé, por tanto, positiva. De hecho, se espera que todas las comunidades autónomas puedan mejorar sus cifras con respecto a 2018. Sin embargo, unas mejorarán en mayor medida que otras.

Atendiendo así al incremento porcentual que han experimentado con respecto a la anterior campaña de rebajas de enero, serán Cataluña, la Comunidad de Madrid y Castilla y León las que más progresen, con una subida del 9%, 8% y 8%, respectivamente. Le siguen Andalucía, Baleares y La Rioja, cada una con un incremento del 5%.

Ya por debajo del 5% les siguen Galicia y Canarias, que verán incrementar sus contrataciones en un 4%.

Ya por debajo de la media del país, aparecen autonomías como Extremadura, con un aumento del 2%. Comunidad Valenciana y País Vasco, por su parte, se quedarán en un 1%.

