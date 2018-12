2019 y amén Me cuesta creer que las masas sean las que deciden su futuro democráticamente ZEN

lunes, 31 de diciembre de 2018, 01:07 h (CET) Hermanos: Parece ser que en España los ciclos históricos son de aproximadamente 40 años. Los 40 años de dictadura, los 40 años de Democracia, los 40 años entre la perdida de las ultimas colonias hasta la guerra Civil… Pues bueno, si esto es así, ya estamos en un nuevo periodo histórico.

Yo, de natural, soy conspiranoico y no creo en las casualidades. Así como que me cuesta creer que las masas sean las que deciden su futuro democráticamente o a través de revoluciones de izquierdas o derechas.

Primero, y a nivel internacional: alguien quiere cargarse la Unión Europea desde dentro. Alimentando a los ultras de todos los sentidos. Fundamentalistas de izquierdas y de derechas, de arriba y de abajo. Estos talibanes que surgen ahora con fuerza en los medios de comunicación y que hace cinco o diez años estaban en sus respectivas cavernas y solo salían de vez en cuando en El Jueves, ahora los tenemos en todos los países de la Unión Europea siendo decisivos.

Después desde fuera. Rusia con sus ataques cibernéticos para influir en las elecciones de los estados miembros a través de fake news y otros inventos contaminadores de nuestras cabezas. Los EE.UU. enviándonos a Steve Bannon como embajador, cargado de dinero ultra, para financiar la coordinación de los extremos ideológicos, y con las guerras comerciales de Trump para romper la economía europea. Facebook (que es otro imperio) vendiendo al mejor postor (Rusia, EE.UU. o a quien tenga dinero para hacerlo) nuestros datos que le regalamos para que puedan manipularnos a voluntad.

Esperemos que los próximos 40 años que nos esperan no nos pase nada. AMEN.

