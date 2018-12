Isco: "Quiero seguir triunfando en el Madrid y ganar muchos títulos" El malagueño dijo que "siempre" está "ilusionado" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 31 de diciembre de 2018, 00:48 h (CET) El jugador del Real Madrid Isco Alarcón quiere "seguir triunfando" en el conjunto blanco y "ganar muchos títulos" pese a la difícil situación que atraviesa desde la llegada de Santiago Solari al banquillo, habiendo perdido protagonismo en el once titular.



El malagueño, que fue entrevistado en su llegada a la estación de Atocha, dijo que "siempre" está "ilusionado" y fue preguntado por los rumores que le sitúan en el PSG y el Manchester City este mercado de invierno. "Para nada, estoy muy feliz en el Madrid", dijo Isco en declaraciones a Cuatro.

"Quiero seguir triunfando en el Madrid y ganar muchos títulos", añadió el centrocampista andaluz, que atendió a los medios con una sonrisa mientras tiraba de su maleta. Isco apenas ha participado desde la destitución de Julen Lopetegui, titular únicamente en la Copa ante el Melilla y frente al CSKA en 'Champions' en un duelo intrascendente.



Además, Isco ha jugado de forma intermitente, como la media hora de Eibar -cuando el marcador reflejaba 3-0 en contra-, los diez minutos ante el Valencia o los 25 frente al Huesca. No jugó contra el Rayo y apenas lo hizo en la semifinal del Mundial de Clubes. En la final contra el Al Ain no disputó un solo minuto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.