El Barça Lassa se mete en la Copa tras ganar a Obradoiro y el Valencia sigue de dulce El equipo de Pesic tuvo que apretar los dientes para remontar el duro inicio de los gallegos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 30 de diciembre de 2018, 10:58 h (CET) El Barça Lassa se convirtió este sábado en el segundo equipo que certifica su presencia en la Copa del Rey 2019 tras conseguir su duodécima victoria en la Liga Endesa a costa del Monbus Obradoiro (79-73), mientras que el Valencia Basket sigue de dulce después de imponerse al Tecnyconta Zaragoza (89-74) de manera clara y contundente.



En el Palau Blaugrana, el equipo de Pesic tuvo que apretar los dientes para remontar el duro inicio de los gallegos. Los buenos porcentajes en el tiro exterior -con un certero Singler- complicaron la empresa al vigente campeón de Copa, pero el despertar antes de alcanzar la segunda mitad tranquilizó al coso culé.



Kevin Seraphin (18 ptos, 11 rebotes y 30 de valoración) fue un coloso en la pintura y vital para que el Barça lograse una nueva victoria que le mantenga en lo más alto de la clasificación. Con dos victorias menos está el Unicaja, que encontró el camino de la victoria en su visita al Delteco GBC (80-94).



Su defensa en el último cuarto, que permitió un parcial de 12-28, fue decisiva para sumar el décimo triunfo de los malagueños. Cinco jugadores visitantes anotaron en dobles dígitos y su técnico, Luis Casimiro, llegó a 300 victorias en la Liga Endesa. En los andaluces, Roberts, Shermadini y Lessort alcanzaron los 14 puntos.



Un puesto por debajo, pero con una gran dinámica, está el Valencia Basket. Los 'taronjas' consiguieron este sábado su quinta victoria consecutiva con un partido muy serio ante el Tecnyconta Zaragoza (89-74). En el regreso tras lesión de Dubljevic, que sólo pudo anotar 3 puntos, fueron Matt Thomas (20 ptos) y Tobey (16) los más entonados en un triunfo que acerca al conjunto taronja a la Copa.



Además, el Morabanc Andorra no tuvo problemas para derrotar al Movistar Estudiantes (96-82) y consolidarse en mitad de la tabla. El equipo del Principado está a la misma distancia del descenso que de la Copa del Rey. Este sábado se apoyaron en su inspirado tiro exterior, especialmente Jelínek (24 ptos, 5 triples), y no concedió opciones de triunfo a su rival.



Por último, el Iberostar Tenerife logró un triunfo clave ante el BAXI Manresa (77-75) que refuerza sus opciones coperas. Los aurinegros llevaron siempre la iniciativa, pero el equipo visitante dio guerra hasta el final. Iverson, con 17 puntos y 10 rebotes, fue el más destacado en los suyos, mientras que Lalanne acabó con 22 ptos en los catalanes. Los canarios se quedan en la sexta posición y el cuadro manresano, en la séptima.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 14.

-Sábado.

BARÇA LASSA - MONBUS OBRADOIRO 79-73.

DELTECO GBC - UNICAJA 80-94.

MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES 96-82.

VALENCIA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA 89-74.

IBEROSTAR TENERIFE - BAXI MANRESA 77-75.

-Domingo.

UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT 17:00.

CORTES - MANUEL - RIAL.

KIROLBET BASKONIA - REAL MADRID 19:30.

CONDE - ALIAGA - MARTINEZ FERNANDEZ.

MONTAKIT FUENLABRADA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 19:30.

MARTÍN BERTRAN - CASTILLO - BAENA.

HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS 19:30.

