El 'Granca' se deshace del Zalgiris a trompicones Los isleños vencieron por 73-66 al conjunto lituano Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 29 de diciembre de 2018, 10:14 h (CET) El Herbalife Gran Canaria venció este viernes en casa por 73-66 al Zalgiris Kaunas, que tuvo un buen desempeño pero que sucumbió ante el acierto de un rival guiado por los 15 puntos del alero español Xavi Rabaseda, dejando a los del archipiélago aún con opciones de ocupar puestos de 'play-off' tras la 15ª jornada de la Euroliga.



Tras esta buena cosecha, el 'Granca' prolongó su sueño de asomarse al 'Top 8', con balance de 6-9 y sin haber acusado mucho sus importantes ausencias por sendas lesiones. Por su parte, el equipo lituano encajó su octava derrota (7-8) en esta fase regular de la máxima competición continental.



Sin los lastimados Nikola Radicevic, Luke Nelson ni Clevin Hannah, la dirección del juego grancanario fue tarea sobre todo del veterano Albert Oliver. Incluso 'bajó' Xavi Rabaseda a ese cargo en los primeros instantes, inaugurando el marcador con un triple que le sirvió para firmar 7 de los primeros 12 puntos locales (12-4).



El Zalgiris reaccionó de la mano de Derrick Walton Jr. y en especial con el acierto en media distancia de Laurynas Birutis, éste saliendo como revulsivo del banquillo. Se pasó entonces del 14-8 al 16-16, aunque el conjunto amarillo dio otro estirón para anotarse el primer cuarto (20-17).



Pese a la canasta de Thomas Walkup con la que empezó el segundo cuarto (20-19), al cuadro lituano le condenó su alta estadística de balones perdidos. Así que el conato de remontada visitante, después de un triple de Arturas Milaknis (22-24), se desvaneció con un parcial de 12-0 que hizo despegar al Herbalife hasta el descanso (36-26).



TRIPLISTAS Y FINAL DE INFARTO

El propio Milaknis se encargó de encestar otro triple en la reanudación, pero fue un espejismo ya que el 'Granca' rubricó tres canastas seguidas desde más allá de los 6,75 metros. Rabaseda, autor de dos de esos tres aciertos, volvió a amargar a un oponente sin recursos desde el banquillo.



Las rotaciones no le funcionaban a Sarunas Jasikevicius, sabedor de que era difícil afrontar la baja de su capitán, Paulius Jankunas, y de los también lesionados Léo Westermann y Antanas Kavaliauskas. El base estadounidense Nate Wolters, llamado a ser el faro lituano, estuvo discreto en un tercer periodo, no obstante, con rebeldía en el Zalgiris.



Con más ímpetu que estrategia, el plantel visitante se acercó en el marcador (de 46-29 a 57-50) gracias a la inspiración anotadora de Brandon Davies y el resurgir de Walton Jr. Ahí aparecieron las acciones individuales de Marcus Eriksson para reflotar a los isleños, si bien el rebote defensivo mantenía al equipo visitante en liza.



En un desenlace algo trabado, el conjunto amarillo mostró más temple que su rival y lo refrendó con un robo de balón clave de Albert Oliver, a 31 segundos del bocinazo definitivo y cuando el Zalgiris estaba a la distancia de tres puntos. El mismo Oliver, objeto de falta personal, anotó los dos tiros libres que dieron tranquilidad a un 'Granca' que sonrió con ese 73-66 del final.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HERBALIFE GRAN CANARIA, 73 - ZALGIRIS KAUNAS, 66. (36-26, al descanso).



--EQUIPOS.

HERBALIFE GRAN CANARIA: Oliver (10), Strawberry (6), Rabaseda (15), Báez (5) y Balvin (12) --quinteto inicial--; Pasecniks (2), Eriksson (7), Paulí (4), Fischer (6), Tillie (4) y Vene (2).



ZALGIRIS KAUNAS: Walkup (2), Wolters (2), Milaknis (13), White (6) y Davies (11) --quinteto inicial--; Walton Jr (11), Ulanovas (2), Jokubaitis (2), Grigonis (9), Venskus (-) y Birutis (8).



--PARCIALES: 20-17, 16-9, 21-24 y 16-16.

--ÁRBITROS: Radovic (CRO), Gkontas (GRE) y Bissang (FRA). Sin eliminados.

