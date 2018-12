España, el país de la Unión con mayor número de ascensores Los ascensores están sometidos a un exhaustivo control por parte de los organismos que entre otras cosas exigirán inspecciones periódicas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 26 de diciembre de 2018, 23:16 h (CET) En los últimos meses los distintos medios se han hecho eco de varios accidentes ocurridos en ascensores en distintos lugares del país, en algunas ocasiones con consecuencias fatales para las víctimas. Las cifras indican que España es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor número de ascensores por habitante, no siendo, sin embargo, el país en el que más accidentes se producen. Y es que, en España, los ascensores están sometidos a un exhaustivo control por parte de los organismos que entre otras cosas exigirán inspecciones periódicas, garantizando de esta forma su correcto funcionamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones se producen pequeños fallos en los ascensores que deberán ser subsanados para garantizar que su empleo y utilización es seguro para los usuarios, debiendo recurrir en estos casos a especialistas en reparación de ascensores en Madrid o en cualquier otra comunidad.

Y es que, según los datos de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), durante el año 2017 se instalaron en España un total de 20.492 nuevos ascensores, lo que ha elevado la cifra total hasta la nada insignificante cifra de 1.087.495 unidades, convirtiéndose de esta manera en el país de la Unión Europea con mayor número de ascensores y haciendo que el sector facturara durante el 2017 cerca de 3.000 millones de euros.

Sin embargo, y a pesar del elevado número de aparatos con el que se cuenta en el país, los accidentes no suelen ser comunes y mucho menos frecuentes. Los expertos indican que la probabilidad de sufrir un accidente en este medio de transporte es bajísima en torno al 0’00000015% por viaje, y la de que el ascensor se desprenda es aún menor. Estas bajas probabilidades tienen mucho que ver con la normativa sobre ascensores que existe en el país y que obliga a propietarios y comunidades de vecinos a realizar exhaustivas revisiones e inspecciones de los aparatos, así como a la reparación de ascensores en Madrid o en cualquier otra comunidad siempre que sea necesaria. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.