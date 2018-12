El City vuelve a caer y el Liverpool se escapa en el 'Boxing Day' La última jornada de la primera vuelta confirma la crisis que atraviesa el City Alfredo Hinarejos

miércoles, 26 de diciembre de 2018, 23:10 h (CET) El Manchester City ha sumado este miércoles otra inesperada derrota en su visita al Leicester City (2-1) que, sumado a la goleada del Liverpool en casa frente al Newcastle (4-0), le ha distanciado a seis puntos del liderato aún más amplio que ostenta el equipo entrenado por Jürgen Klopp, e incluso le ha relegado a la tercera plaza ahora en poder del Tottenham.



El clásico 'Boxing Day' de la liga inglesa, coincidente con la última jornada de la primera vuelta, confirmó la crisis que atraviesa el City, que ha encajado tres derrotas en las últimas cuatro jornadas y sigue dilapidando sus opciones de revalidar título. Su mal momento coincide con la euforia de un Liverpool que sueña con su primer título de liga desde 1990.



El equipo entrenado por Pep Guardiola se adelantó pronto con un gol de Bernardo Silva, pero el Leicester volteó el marcador. Primero empató Albrighton en la primera parte y, a diez minutos de final, Ricardo Pereira anotó con un poderoso disparo y se convirtió en el ejecutor del vigente campeón, que acabó con diez por expulsión de Delph.



No desaprovechó esta nueva oportunidad el Liverpool, sin piedad con su ídolo Rafa Benítez en la vuelta del entrenador español a Anfield. Los tantos de Lovren, Salah (penalti), Shaqiri y Fabinho tumbaron a las 'Urracas' del Newcastle y encarrilaron la octava victoria seguida del equipo local, que cierra con 51 puntos una espectacular primera vuelta.



Por detrás, ahora el segundo puesto, a cinco puntos del liderato, corresponde a un Tottenham que continuó con su festival goleador y 11 goles marcados en las dos últimas jornadas. Su víctima esta vez fue un impotente Bournemouth (5-0) en la quinta victoria consecutiva en liga de los 'Spurs', que contó con un doblete de Son Heung-min.



Además, el Manchester United confirmó su mejoría desde la llegada al banquillo de Ole Gunnar Solskjaer y sumó una correcta victoria ante el Huddersfield (3-1) con doblete de Paul Pogba. El capitán David de Gea dejó un paradón antológico en la segunda parte justo ante de que el francés marcara el segundo gol y sentenciara el duelo en Old Trafford.



También sonrió el Everton con una contundente goleada en campo del Burnley (1-5) y protagonismo de dos exjugadores del Barcelona. Abrió el marcador Yerry Mina de cabeza y le siguió Lucas Digne con dos tantos, el primero de falta y el segundo con un lejano disparo desde fuera del área.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA.

Fulham - Wolverhampton 1-1.

Tottenham - Bournemouth 5-0.

Liverpool - Newcastle 4-0.

Manchester United - Huddersfield 3-1.

Leicester City - Manchester City 2-1.

Burnley - Everton 1-5.

Crystal Palace - Cardiff City 0-0.

Brighton - Arsenal 18.15.

