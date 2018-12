Felicitación digital Todo pasa a ser digital. De repente el buzón del correo electrónico o el whatsapp se te llena de felicitaciones ZEN

domingo, 23 de diciembre de 2018, 14:58 h (CET) Queridísimos hermanos y hermanas: Felices Navidades, antes que nada. Recordaréis aquellos años en los que recibíamos felicitaciones de navidad de familiares y amigos y las íbamos poniendo junto al belén o colgadas del árbol de navidad. Te servía para fardar de todos los amigos que tenías y habían hecho el esfuerzo de comprar una tarjeta de navidad con un motivo más o menos clásico o moderno; la habían escrito a veces con un lacónico “Felices Fiestas y Prospero año nuevo” o con un texto un poco más currado; lo ponían dentro de un sobre; escribían la dirección; pegaban un sello en la parte superior derecha (lo digo para los milenials que esto no lo saben); y lo llevaban a correos. Todo un esfuerzo que era de agradecer.

A principios de este siglo la cosa fue cambiando y solo recibía tarjetas del “Corteinglés” y de algunos suministradores potentes que hacían un barrido a toda su clientela.

Ahora, a finales de los años 10 de este siglo, ni siquiera estos te envían tarjeta de felicitación. Todo pasa a ser digital. De repente el buzón del correo electrónico o el whatsapp se te llena de felicitaciones. Que son bonitas, algunas muy trabajadas y eso, pero si quieres colgarlas en el árbol o ponerlas junto al belén y recordarlas pues ya es un poco más complicado: imprime el folio, mira que el cartucho de tinta de color esté en condiciones… No sé, es de agradecer, pero pierde encanto. Te alegras cuando la recibes, pero tiendes a olvidarla cuando pasas a leer la siguiente felicitación. Así que daros por felicitados y, si queréis, recortad este articulo y colgadlo en vuestro árbol. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La guerra de Trump contra los niños migrantes El Cato Institute ha calificado la política de asilo de Trump como “una farsa” Mantenella y no enmendella Sánchez, empecinado en su ciega actitud, sin sopesar razonablemente lo que se derivaría de su acción mal medida, marchó a Barcelona García Morente Es un filósofo esencial para entender la filosofía del siglo XX en España y en Latinoamérica Esta noche es Nochebuena Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad… “Encauzar políticamente…” ¿Supone ello cargarse la Constitución, señor Sánchez? La “pasarela estable” de la que habla el señor Marius Carol, en su editorial, puede que siga el mismo destino fatal del famoso puente de madera de la película “Puente sobre el río Kwai”, magistralmente interpretada por el actor Alec Guinness