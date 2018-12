La descripción de tu amor Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 23 de diciembre de 2018, 14:53 h (CET) Es sol, está cerca de Dios,

es santo,

es el verdadero amor.



Es luna,

en la noche un tesoro,

que más que caricia en el pelo

es el verdadero amor.



Es estrella,

que ilumina mi alma

a la que nunca dañas,

eres un ángel del mañana.



Es cielo

porque sé que es eterno,

no es sólo de un momento

y por eso yo te quiero.



Es alba,

porque lucha a mi lado

y cuando me observa,

todo en él es amor.



Gracias por meterme en tu mar...



De mi libro Los Sueños de una Mujer

