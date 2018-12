Málaga y Dépor fallan en persecución al líder Granada El Ramón de Carranza disfrutó de la versión fiable y efectiva de su equipo Redacción Siglo XXI

domingo, 23 de diciembre de 2018, 14:44 h (CET) Málaga y Deportivo de La Coruña firmaron un empate y una derrota, ante Oviedo (0-0) y Cádiz (3-0), que permiten al Granada cerrar el año 2018 como líder en solitario de LaLiga 1/2/3, en una jornada 19 que dejó también este sábado la fea derrota de la UD Las Palmas en Córdoba (4-1) y una bonita remontada del Zaragoza.



Al Málaga le faltó mordiente y ambición para buscar la victoria ante un Oviedo que tuvo las dos mejores ocasiones del partido, una en cada parte, con Viti en ambas jugadas. Bárcenas no aprovechó el rechace y gol cantado en la primera, mientras que la segunda se estrelló en el palo. La de los malagueños terminó en gol anulado y muy protestado de Blanco Leschuk, en un partido con poco ritmo.



El cuadro andaluz se queda con 36 puntos, a dos del líder. El Granada, que empató el viernes en Tenerife, se quedó su posición en lo alto en solitario y en un ascenso directo que puede traer cambios el domingo, después de que el Dépor cayese ante un Cádiz que recuperó la senda de la victoria. No dejó pasar semanas el equipo gaditano para volver a sumar de tres y ponerse sexto.



El Ramón de Carranza disfrutó de la versión fiable y efectiva de su equipo, que se adelantó a los 15 minutos por medio de Lekic, en un error visitante, y aguantó a la contra el resto del partido. La victoria gallega hubiese traído cambio de líder, pero el Cádiz guardó los tres puntos con Vallejo y Carrillo, en un choque de mucha tensión.



Además, en el Anxo Carro, el Sporting de Gijón se tuvo que conformar con un punto, en un animado intercambio con el Lugo, pero sin goles. Una suma mínima que no sirve a los asturianos para cerrar el año con la zona de promoción a tiro. Peor termina la UD Las Palmas, con una derrota (4-1) ante el Córdoba que les deja a ocho puntos del sexto puesto. El cuadro andaluz coge aire para tratar de salir del descenso, como por momentos logró un Extremadura remontado (2-1) por el Zaragoza.



El cuadro maño se quedó tres puntos de oro y un duelo directo por salir de esa zona roja, lanzado por Víctor Fernández en un banquillo del que terminó expulsado pero con victoria gracias a los goles de Pombo y Papunashvili. Además, el Elche comenzó ganando y al final se tuvo que conformar con sacar un empate (2-2) ante el Almería.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 19.

-Viernes 21.

Tenerife - Granada 1-1.

Mallorca - Gimnàstic 2-0.

-Sábado.

Lugo - Sporting Gijón 0-0.

Real Oviedo - Málaga 0-0.

Real Zaragoza - Extremadura 2-1.

Elche - Almería 2-2.

Córdoba - Las Palmas 4-1.

Cádiz - Deportivo La Coruña 3-0.

-Domingo.

Reus - Osasuna 12:00.

Albacete - Rayo Majadahonda 16:00.

Alcorcón - Numancia 18:00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC.

1 Granada CF 38 19 11 5 3 27 13.

2 Málaga CF 36 19 11 3 5 22 13.

3 RC Deportivo de La Coruña 35 19 9 8 2 31 16.

4 Albacete Balompié 34 18 9 7 2 27 16.

5 AD Alcorcón 33 18 10 3 5 21 11.

6 Cádiz CF 32 19 9 5 5 27 15.

7 RCD Mallorca 30 19 8 6 5 25 17.

8 Club Atlético Osasuna 29 18 8 5 5 23 19.

9 Real Sporting de Gijón 26 19 6 8 5 18 15.

10 UD Almería 25 19 6 7 6 23 21.

11 UD Las Palmas 24 19 5 9 5 24 25.

12 Real Oviedo 24 19 6 6 7 20 24.

13 CD Lugo 21 19 5 6 8 18 20.

14 CD Numancia de Soria 21 18 5 6 7 19 22.

15 Elche CF 21 19 4 9 6 18 24.

16 CF Rayo Majadahonda 20 18 6 2 10 15 24.

17 Real Zaragoza 19 19 4 7 8 20 25.

18 CD Tenerife 19 19 3 10 6 16 23.

19 Extremadura UD 17 19 4 5 10 24 29.

20 Córdoba CF 17 19 3 8 8 23 35.

21 CF Reus Deportiu 17 18 4 5 9 12 25.

