Oblak salva al Atlético (1-0) Griezmann vuelve a marcar José Luis Torremocha

@Ben_martin_10

sábado, 22 de diciembre de 2018, 18:51 h (CET) Los colchoneros habían preparado la fiesta para homenajear a Gabriel Fernández, emblema y capitán de los mejores años rojiblancos. Cumplieron ganando; igualaron a puntos virtualmente con el FC Barcelona y superaron al Sevilla. Hicieron los deberes sufriendo mucho más de lo previsto.

Simeone repitió de inicio con Saúl en el lateral izquierdo pese a la recuperación de Juanfran, y la convocatoria de Montero. Aunque el Espanyol pisó Madrid con el balance negativo de cinco derrotas consecutivas en Liga, ni de lejos mostró esa cara ante el Atlético. Por dominio y ocasiones fue muy superior en la primera mitad, con Iglesias y Baptistao jugando como en el patio del colegio. Oblak y el palo evitaron los peores pronósticos para los del Cholo.

El Atlético se redimió tras el descanso y castigó la falta de acierto de los de Rubi. Griezmann una semana más salvó a los suyos materializando la pena máxima en el minuto 55 cometida sobre Koke por Granero. Con el partido encarrilado, y la fortuna como compañera a treinta minutos del final Simeone dio entrada a Vitolo para acompañar a Griezmann en la delantera. Correa, mucho más liberado ofreció su mejor versión desbordando por la banda derecha antes de ser sustituido por Montero, quien jugó los últimos 20 minutos en el lateral izquierdo. El punto más vulnerable de Atlético junto a la delantera, Kalinic no rindió al mismo nivel que los últimos encuentros.

Con el mono de trabajo puesto y sin fallos defensivos aguantaron los rojiblancos con Gelson como bala de recámara para intentar ampliar la ventaja. Pero tal injusticia no se produjo porque el Espanyol no bajó las brazos ni perdió la cara al encuentro. La fortaleza de los del Cholo como bloque salvó los tres puntos.

Sin enamorar por el juego como Gabriel Fernández hizo a la parroquia colchonera durante toda su carrera, el Atlético cierra el 2018 con dos títulos más en las vitrinas y las aspiraciones intactas a retar los favoritos en todas las competiciones en disputa.



No es para menos. El 2019 puede consagrar a este equipo como el mejor de su historia.



Ficha técnica:



1-Atlético de Madrid: Oblak (3); Arias (3), Savic (2), Godín (2), Saúl (2); Correa (2), Rodrigo (2), Thomas (2), Koke (2); Griezmann (3) y Kalinić (1).

0-RCD Espanyol: Diego López (2); Rosales (2), O. Duarte (2), Naldo (2), Didac Vila (2); Leo Baptistao (3), David López (2), S. Darder (2), Granero (0); Borja Iglesias (3) y Sergio García (1).

Goles: 1-0 Griezmann (p) (min.55).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Vitolo (2) por Kalinic (min.62), Montero (1) por Correa (min.70), y Gelson (0) por Thomas (min.75). En el Espanyol: Piatti (1) por Sergio García (min.70), Melendo (1) por Naldo (min.69) y Pedrosa (s.c) por Vila (min.82).

Árbitro: Melero López (Comité andaluz) (2). Amonestó con amarilla a Oblak (min.84), y Granero (min.87).

58.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Decimoséptima jornada de la Liga. Al final del partido se homenajeó al futbolista Gabriel Fernández.







