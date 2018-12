El Atlético niega un acuerdo entre Lucas Hernández y el Bayern Múnich No existe deseo de adquirir al jugador Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 23:21 h (CET) El Atlético de Madrid desmintió este miércoles un presunto acuerdo entre su jugador Lucas Hernández y el Bayern Múnich, quien ha manifestado a la entidad colchonera que no existe deseo por su parte de adquirir al defensa francés de los rojiblancos.



"Ante la información publicada por el diario Marca sobre un supuesto acuerdo del Bayern de Múnich con nuestro jugador Lucas Hernandez por el que abonaría su cláusula de rescisión en enero, el Atlético quiere manifestar que en conversación con el club, nuestro jugador niega la existencia de un acuerdo con el club alemán y también su intención de abandonar el Atlético de Madrid", explicó la entidad rojiblanca.



Según dicha información, el internacional francés llegaría al Bayern en el próximo mercado de invierno después de que el cuadro bávaro pagase la clásusula de 80 millones de euros. Esta información ha sido desmentida horas después por el Atlético, que incluso afirmó que el club germano también negó cualquier acercamiento por el defensa.



El Atlético de Madrid recordó que "la excelente relación existente con el Bayern Múnich" ha provocado que el propio Bayern "haya querido desmentir la supuesta operación esta misma tarde en una conversación entre dirigentes de ambas entidades".

